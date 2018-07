Ya son más de 74 los muertos en los incendios de Grecia

Credito: Web

24-07-18.-La cifra de fallecidos por los incendios que han devastado una franja de la costa al noreste de Atenas supera los 70, según informaciones del alcalde de Rafina, una ciudad portuaria en el epicentro de la catástrofe, Evánguelos Burnús, en declaraciones a la televisión privada Skai.



Por ahora, la cifra oficial ofrecida por los bomberos es de 74 muertos y 187 heridos, once de ellos en estado crítico. Sin embargo, las autoridades no descartan que la cifra de víctimas vaya en aumento ya que hay edificios a los que no han podido acceder todavía debdo a las altas temperaturas que se registran en su interior y están recibiendo numerosas llamadas de personas que avisan de familiares desaparecidos.



Según indicó la portavoz del servicio de bomberos, Stavrula Mallidi, todas las víctimas han sido halladas en la localidad de Mati, a unos 30 kilómetros al noreste de Atenas. Este barrio ,de unos 800 habitantes, ha quedado totalmente calcinado y los vecinos tuvieron que refugiarse en las playas y salir de la zona en barco.



Ahora lo que más preocupa son los focos que se están acercando al centro de Atenas y el humo alcanza ya las inmediaciones de un oscurecido Acrópolis. La mayoría de las personas fallecidas quedaron atrapadas por las llamas en sus casas o en sus automóviles, o intentaron huir del fuego echándose al mar, pero acabaron ahogándose.



Mientras tanto, los primeros 47 cuerpos han sido trasladados al centro forense de Sjistó, junto a Atenas, para su identificación. Entre los 187 heridos, 23 son menores, añadió la citada fuente. El primer ministro griego, Alexis Tsipras adelantó el lunes su regreso a Grecia desde Bosnia-Herzegovina para gestionar la situación desde el Centro de Coordinación Unificado de Eleusis y expresó su deseo de que, a pesar de las condiciones climáticas, se puedan controlar los distintos focos que se reparten por el país.



"Nadie se quedará sin ayuda y nada sin respuesta", prometió. El Gobierno ha facilitado un primer paquete de ayuda inmediata de 20 millones de euros procedentes del Programa de Inversión Pública, destinados a cubrir las necesidad de los damnificados en las zonas más afectadas por los incendios.