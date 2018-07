Argentina: Conoce en qué consiste la reforma de Macri a las Fuerzas Armadas

24 julio 2018 - El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció este lunes en una conferencia de prensa en el excentro clandestino de detención y tortura Campo de Mayo, una reforma al Sistema de Defensa Nacional de las Fuerzas Armadas (FFAA). ¿conoces cuales son las reformas?



La reestructuración de las FFAA consta de tres artículos dispuestos en tres grandes ejes: “Apreciación del Escenario Global y Regional”, “Posicionamiento Estratégico de la Argentina en materia de Defensa” y “Prioridades y lineamientos para la reforma del Sistema de Defensa Nacional (SDN)”.



Esta reforma estaría modificando el Decreto 727/2006, reglamentario de la Ley de Defensa Nacional, con el que se le otorgaría a las FFAA la potestad de realizar tareas que puedan colaborar con la seguridad interior del país.



En el decreto 727 vigente, impulsado por la ministra de Seguridad Nilda Garré durante el Gobierno de Néstor Kirchner en 2006, se explica que el sistema de defensa debe orientarse “hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por Fuerzas Armadas de otro Estado”.



El artículo 1° determina qué se debe entender por “agresión de origen externo”, limitando el accionar de los militares únicamente cuando otro Estado “utiliza sus Fuerzas Armadas para atacar la soberanía, integridad territorial, independencia política del país o cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de Naciones Unidas”.



En las Consideraciones se aclara que deben “rechazarse enfáticamente todas aquellas concepciones que procuran extender y/o ampliar la utilización del instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente conocidas bajo la denominación ‘nuevas amenazas'”.



El artículo 3° dispone que el SDN no podrá contemplar “hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior”.



Manuel Trufó, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicó para medios internacionales que “uno de los mayores logros de la democracia argentina es la separación entre defensa y seguridad”, añadiendo que “lo que más preocupa” al CELS es que “se volvió a insistir en que las FFAA colaboren en temas de seguridad interior, cosa que está prohibida”.



“Es una decisión muy grave porque consideramos que […] esta prohibición es una de las razones por las cuales los militares han podido ser subordinados a la autoridad política”, añadió.



Trufó señala que si bien las autoridades no han dado detalles de la reforma, el punto clave del nuevo decreto estaría en el trabajo en conjunto de las tres fuerzas (Ejército, Armada, Aérea), y su “colaboración” en la manutención de la seguridad interior.



Rechazo a la reforma



Tras la decisión de Macri sobre las Fuerzas Armadas habrá una marcha el día jueves a partir de las 17H00 hora local en la Plaza de Mayo como medida de protesta por la vuelta de los militares a la calle o en tareas de seguridad interior, algo que tenían prohibido por ley hasta el momento.



La convocatoria fue realizada a través de las redes sociales por un grupo denominado No a la reconciliación con los militares – No a la represión.



“NO A LA UTILIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA REPRESIÓN INTERNA. NO A LA RECONCILIACIÓN CON LOS GENOCIDAS. BASTA DE AJUSTE. CASTIGO A LOS REPRESORES DE AYER Y HOY”, afirman en el comunicado del grupo.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 108 veces.