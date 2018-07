Estela de Carlotto: "No queremos la militarización en nuestro país"

24 julio 2018 - La titular de Abuelas de Plaza de Mayo y referente de los Derechos Humanos en nuestro país habló este martes sobre la polémica decisión del Gobierno y expresó: "No esperaba que se animaran a tanto". Estela expresó su preocupación por las Fuerzas Armadas en la calle y convocó a movilizarse este jueves a la marcha que encabezarán los organismos de DDHH.



En ese sentido señaló que "los organismos estamos muy preocupados y accionando para ver como podemos revertir esto".



"No queremos la militarización en nuestro país, no sé qué pretenden, si es que quieren callarnos para que no protestemos", afirmó Estela.



Además, sentenció: "Es escandaloso, disminuye el valor de la lucha de un pueblo que reclama sus derechos.Los organismos estamos muy preocupados y accionando para ver como podemos revertir esto. El jueves a las 17 nos manifestaremos”.



