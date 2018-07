Daniel Ortega: adelantar elecciones en Nicaragua podría crear más inestabilidad

Credito: Reuters / Sputniknews

24 junio 2018 - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que adelantar las elecciones en su país generaría más inseguridad.



"Este tema de adelantar las elecciones lo he escuchado; yo no he manifestado que las elecciones deban anticiparse, peor aún, en estas condiciones que crearían más inestabilidad e inseguridad", dijo el mandatario en una entrevista con el canal estadounidense Fox News.



Nicaragua vive una grave crisis desde mediados de abril, cuando comenzó una ola de protestas contra el Gobierno que derivó en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y que han dejado más de 300 muertos.

Los manifestantes han solicitado al Gobierno que "cese la represión y acepte adelantar las elecciones".



"Ya tenemos una semana en la que han cesado los disturbios, hay una normalización del país y algunas manifestaciones tanto en contra como a favor", aseguró el presidente en la entrevista y añadió que "ninguna de las manifestaciones pacíficas ha sido atacada".



El Gobierno de Daniel Ortega niega la existencia de grupos de choque oficialistas que provoquen violencia, como arguye la oposición, y sostiene que las protestas en realidad son incitadas por grupos "terroristas" que promueven un "golpe suave".



El presidente sostuvo que el Gobierno no controla a los grupos y aseguró que se financian con "actividades vinculadas al narcotráfico o de parte de organismos, de los mismos EEUU".



"Son fuerzas que responden a organizaciones políticas, unas están en la Asamblea Nacional, otras no han participado en las elecciones porque se han negado a participar, pero han venido organizando a estos grupos paramilitares desde hace un buen tiempo y tratando de aprovechar cualquier situación para lanzar ataques", dijo Ortega.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó la semana pasada que 264 personas fallecieron desde que comenzaron las protestas, mientras que la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos asegura que las muertes llegan a 351 personas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 328 veces.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201807241080631948-adelantar-elecciones-nicaragua-podra-crear-mas-inestabilidad/)