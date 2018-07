Hechos que llevaron al mediocampista Mesut Özil a renunciar a la selección alemana de fútbol

El mediocampista alemán Mesut Özil junto al Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan Credito: AP

23 de Julio - Tras la inesperada eliminación en la fase de grupos de Alemania en el Mundial Rusia 2018, uno de los jugadores más criticados por la hinchada germana fue el volante Mesut Özil. Y fue tal el cuestionamiento contra el ex compañero de Alexis Sánchez en el Arsenal que ayer domingo decidió renunciar a la selección.



Mesut Özil renuncia a la selección de Alemania acusando "racismo".



A través de su cuenta de Twitter el mediocampista anunció su partida, donde acusó racismo y discriminación. Pero cuáles son los supuestos hechos de racismo que consideró Özil y que lo llevaron a renunciar a la "Mannschaft". El principal episodio fue una fotografía que se tomó con el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y en la que se interpretó como un apoyo a la reelección del Mandatario.



Al respecto, el jugador, quien es de origen turco, explicó que se sacó la foto porque si la hubiese rechazado significaría una falta de respeto.



Otra situación que habría molestado al volante fueron las palabras del ex líder del partido de derecha Alternativa de Alemania, Frauke Petry, quien señaló: "Es una vergüenza que Mesut Özil, alguien con el que se identifican tantos niños y jóvenes, no cante el himno nacional".



También, habría decidido su renuncia, las constantes críticas que recibió de los hinchas germanos, quienes en los últimos partidos previos a la cita planetaria lo pifiaban sin contemplación. Es más, al momento en que Alemania quedó eliminada de Rusia 2018 varios apasionados fanáticos alemanes, increparon duramente al jugador del Arsenal y éste respondió, aunque el hecho fue controlado por personal de seguridad.



Finalmente, Özil dejó en claro su postura sobre un supuesto racismo al recordar al presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Reinhard Grindel: "En los ojos de Grindes y sus defensores soy alemán, si ganamos. Si perdemos, no soy más que un inmigrante...".



Fuente: Emol.com



La fuente original de este documento es:

Emol.com