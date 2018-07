Trump responde a declaraciones de Presidente de Irán: "Nunca más vuelva a amenazar a EEUU"

El Presidente iraní, Hasan Rohaní Credito: EFE

Washington 23 de Julio - El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy al Mandatario iraní, Hasan Rohaní, que "no vuelva nunca a amenazar a EE.UU." si no quiere "sufrir las consecuencias" históricas.



"Al Presidente iraní Rohaní: nunca más vuelva a amenazar a los Estados Unidos o sufrirá las consecuencias como las que pocos han sufrido en la historia antes", dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter. En su cuenta, el gobernante agregó que "ya no somos un país que aguantará sus demenciales palabras de violencia y muerte. Sea cauto!".



El Mandatario respondía así al Presidente iraní que horas antes había instado a Washington "a no jugar con fuego" ya que empezar un conflicto con Teherán supondría "la madre de todas las guerras" en una ceremonia con diplomáticos.



"Negociar hoy con EE.UU. no significa más que rendición y el fin de los logros de la nación de Irán. Si nos rendimos ante un bravucón mentiroso como Trump, saquean Irán", agregó. Trump retiró el pasado mayo a EE.UU. del acuerdo nuclear multilateral de 2015 con Irán y volvió a imponer sanciones a Teherán, que entrarán en vigor el próximo agosto y amenazan con hundir la ya maltrecha economía iraní. Noticia relacionada Retirada de EE.UU. del acuerdo nuclear con Irán: ¿Qué impacto generará la decisión de Trump?



El Presidente estadounidense ha criticado el pacto previo y ha exigido uno más agresivo que limite el programa de misiles balísticos iraní. El acuerdo nuclear de 2015, firmado por Irán y el Grupo 5+1 (EE.UU., Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania), limita el programa atómico de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero esta contrapartida está ahora en el aire debido a las medidas de Washington.



