Brasil: Ultraderechista Jair Bolsonaro asume candidatura presidencial con un discurso religioso y autoritario

El ultraderechista, Jair Bolsonaro Credito: Web

23-07-18.-El ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, excapitán del Ejército, fue proclamado este domingo (22.07.2018) candidato presidencial para las elecciones del próximo octubre con las encuestas a favor y un discurso religioso y autoritario en el que incluyó halagos y promesas para los militares.



Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, asumió la candidatura por el Partido Social Liberal (PSL) este domingo en Río de Janeiro en una convención que reunió a alrededor de 3.000 simpatizantes.



Con cerca de tres décadas de carrera parlamentaria y siete mandatos como diputado federal, el ya oficialmente candidato, de 63 años, se presentó como el "patito feo en esta historia" que molesta al "establishment" y como una figura independiente dispuesta a cambiar "el destino" de Brasil. "Mi candidatura es una misión", aseveró en repetidas ocasiones ante una militancia que le gritó varias veces "mito".



Con un largo historial de declaraciones racistas, misóginas y homofóbicas, Bolsonaro volvió este domingo a dar protagonismo en su discurso a los cuerpos policiales y a sus "hermanos" de las Fuerzas Armadas. "Ustedes serán reconocidos en mi Gobierno. Ustedes son el último obstáculo para el socialismo", vociferó, para luego añadir que no se ve como un "salvador de la patria".



Poco habló de su programa, aunque sí dejó en claro que su agenda económica, de la que se encarga Paulo Guedes, fundador del banco Pactual, busca "el liberalismo" y "quién sabe si hasta extinguir la mayoría de las estatales". "Nosotros tenemos de todo y observen lo que somos: no somos nada", afirmó en un momento en el que puso como ejemplo a seguir el Estado de Israel.



No obstante, a pesar de contar con cerca del 20% del apoyo en los sondeos de cara a las elecciones del 7 de octubre, el polémico militar de la reserva está encontrando dificultades a la hora de concretar alianzas con otros partidos.



"No tenemos un gran partido, ni fondo electoral, ni tiempo en televisión, pero tenemos lo que otros no tienen, que son ustedes", declaró a sus seguidores. "No tengo ambición por el poder. Entiendo todo lo que está pasando como una misión (...) Vamos juntos a rescatar nuestro Brasil", completó Bolsonaro, quien llegó a llorar cuando sonó el himno del país en la apertura de la convención.



De acuerdo con las últimas encuestas, Bolsonaro es favorito por un escaso margen y lidera las intenciones de voto con un 17%, por delante de la ecologista Marina Silva (13%), el laborista Ciro Gomes (8%), quien fue confirmado por su partido el viernes, y del socialdemócrata Geraldo Alckmin (6%). Eso en un escenario sin Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde abril y virtualmente inhabilitado tras ser condenado en segunda instancia, pues el expresidente, cuando es incluido en los sondeos, aparece en primer lugar con una notable ventaja sobre el resto de candidatos y aspirantes.