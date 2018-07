Proyecto de Constitución en Cuba propone cambios en estructuras de poder

23 julio 2018 - Cuba tendrá un presidente de la República (jefe de Estado) y un Primer Ministro (jefe del Gobierno), de acuerdo a las propuestas del anteproyecto de Reforma Constitucional que se discute en la sesión ordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento).



"En el proyecto de Constitución, el jefe de Estado no estaría al frente del Consejo de Estado, sino que el presidente de la Asamblea (parlamento), el vicepresidente y el secretario, encabezarían a la vez el órgano permanente de la Asamblea", explicó el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta.



Según la propuesta constitucional, que reconoce a la Asamblea Nacional del Poder Popular como el máximo poder del Estado y único con potestad constituyente y legislativa, su presidente, vicepresidente y secretario, lo serán, a su vez, del Consejo de Estado.



Esta modificación —explicó Homero Acosta—, permitirá una mayor coordinación y continuidad en la labor del órgano legislativo, e implica también una mayor ordenación de la actividad de las comisiones y las actividades propias de la Asamblea en la interacción con el resto de los organismos del Estado.



Desde 1976 y hasta la fecha, los cargos de presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Ministros y primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), fueron ocupados por la misma persona, primero el fallecido Fidel Castro (1976-2006), después Raúl Castro (2006-2018).



Desde abril de este año, asumió Miguel Díaz-Canel como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, aunque no al frente del PCC, cargo que mantendrá el general Raúl Castro hasta el año 2021.



Según el proyecto de Reforma Constitucional, los cargos que hasta hoy se resumían en una sola persona, serán ocupados por cuatro dirigentes.



Otro de los temas discutidos en la sesión de la víspera fueron las transformaciones constitucionales a los órganos locales del Poder Popular, donde destaca la eliminación de las Asambleas Provinciales y la creación de los gobiernos a esa instancia, otorgándole mayor autonomía a los municipios, considerados un ente fundamental en la organización de la nación.



"No vamos a pensar que porque se establezca en la Constitución la autonomía municipal, el municipio va a desbordarse en recursos y tendrá todas las necesidades cubiertas por sí mismo, eso es imposible. Lo que se busca es que el municipio genere mayores ingresos para que pueda establecer sus líneas de desarrollo, para que el municipio tenga una visión de gobierno desde lo local", puntualizó el secretario del Consejo de Estado.

