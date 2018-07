Todo listo en Sudáfrica para X Cumbre de Brics esta semana

Credito: PL

23 julio 2018 - Sudáfrica está lista para la celebración esta semana en Johannesburgo de la X Cumbre de Brics, el grupo de las cinco principales economías emergentes del mundo que en conjunto lleva a cabo el 17 por ciento del comercio mundial.



Al asumir la presidencia rotativa de esta agrupación integrada por Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, el gobierno en Pretoria promueve una serie de iniciativas a realizar durante su mandato encaminadas a atender las prioridades nacionales y los intereses respectivos contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad en esas sociedades.



La Cumbre de estas cinco naciones sesionará del 25 al 27 de julio bajo el lema Brics en África: Colaboración para el Crecimiento Inclusivo y la Prosperidad Compartida en la Cuarta Revolución Industrial.



Funcionarios sudafricanos han dado a conocer las prioridades de este encuentro que consideran un hito para la cooperación entre los países del Brics a 10 años del inicio de su cooperación al más alto nivel.



A juicio del embajador sudafricano ante ese grupo, Anil Sookal, en el centro de las deliberaciones de esta cimera figurarán además de la Cuarta Revolución Industrial y 'cómo está cambiando la forma en que vivimos y trabajamos', el mantenimiento de la paz y la creación de un Foro de Mujeres de esas naciones.



Esta Cumbre no será una mera charla y se configura como un punto decisivo en el sector de desarrollo específico de las economías del Brics, dijo el diplomático, para quien la impresionante tasa de implementación de sus metas es un buen augurio para las economías regionales.



Estos planteamientos del diplomático presentados en un taller recien celebrado en Pretoria están avalados por los restantes miembros del Brics, quienes durante su encuentro al más alto nivel también abordarán el tema del desbalance comercial y trazarán los objetivos para conseguir un comercio complementario.



La cita comenzará este miércoles a nivel de funcionarios, continuará el jueves con una reunión de sus cancilleres y el viernes culminará con un encuentro en los jefes de Estado y Gobierno.



Esta Cumbre ha sido antecedida de numerosas reuniones de diversos sectores durante las cuales los integrantes del Brics debatieron en torno a las vías para hacer más efectiva la cooperación en beneficio de sus pueblos.



Busi Mabuza, presidente de la junta de la Corporación para el Desarrollo Industrial de Sudáfrica, afirmó que la Cumbre de Brics cobra gran relevancia en momentos en que este Estado de África Austral se ha trazado la meta de alcanzar 100 mil millones de dólares en inversiones en un período de cinco años.



Al respecto, expertos en esta capital sudafricana subrayan que el Departamento de Comercio e Industria adopta una serie de medidas que faciliten las inversiones y el intercambio.



De igual manera, esa instancia gubernamental ofrece atractivos incentivos y servicios en las Zonas Económicas de Desarrollo en este país, que acumula una gran experiencia en el sector de la minería y que es el principal productor de platino y el sexto de oro a nivel mundial.



En un artículo publicado en medios locales, Mabuza señaló que a diferencia de gran parte del mundo en vías de desarrollo, el Brics se dirige en dirección diferente en cuanto a comercio e inversiones y al respecto apuntó que el intercambio de productos entre esos países se duplicó de 2010 a 2017. Entre las acciones que permitieron ese avance, el especialista citó la creación del Banco de Desarrollo de Brics, que amplió la efectividad del grupo en cuanto a cooperación e integración tanto entre las naciones miembros como con el resto del mundo.



El directivo consideró que para Sudáfrica la celebración aquí de la X Cumbre del Brics no solo es un orgullo nacional, sino que ha propiciado la relación entre diversas instituciones del grupo en beneficio de profundizar los mecanismos de cooperación e integración.



Durante el fin de semana empresarios de esos cinco países intercambiaron impresiones encaminadas a enfrentar el cuello de botella en el comercio dentro del grupo e identificar proyectos para inversiones, según anunció el ministro de Comercio e Industria de Sudáfrica, Rob Davies.



Por su parte, titulares de Salud del Brics analizaron en el Centro de Convenciones Inkosi Albert Luthuli en la ciudad de Durban, capital de la provincia del KwaZulu Natal, acciones coordinadas para enfrentar la tuberculosis, alcanzar la cobertura universal de salud, enfrentar las enfermedades no contagiosas e implementar las regulaciones internacionales estipuladas por la Organización Mundial de Salud (OMS) en 2005.



Además de los jefes de Estado y Gobierno de Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, a esta X Cumbre están invitados otros dignatarios de países africanos.