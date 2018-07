España: grupos franquistas atacan sede de Podemos en Murcia

Sede de Podemos en España atacada

22 de julio de 2018.- Grupos de ultraderecha habían hostigado una marcha antifranquista en el Valle de los Caídos.



La sede del partido español Podemos en la ciudad Cartagena de la Región de Murcia, amaneció este sábado con pintadas y pegatinas con mensajes fascistas.



Los mensajes están relacionados con la próxima exhumación de los restos dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.



Al respecto, el secretario general y portavoz de Podemos en Murcia, Óscar Urralburu , denunció en su cuenta Twitter: "Cartagena es una ciudad que ha sobrevivido sin miedo ataques fascistas y sin miedo va a continuar defendiendo y luchando por la memoria democrática, la justicia social y la libertad".



El sábado, un conjunto de organizaciones antifranquistas organizó una concentración en la entrada del Valle de los Caídos, para pedir la exhumación de los restos de Franco y de Primo de Rivera, la desacralización de la Basílica, la retirada de la cruz y la conversión del espacio en un lugar para la memoria.



La manifestación fue hostigada por un grupo de ultraderecha, que al grito de "El Valle no se toca" o "Arriba España", enlazaron el saludo fascista. Sin embrago, las organizaciones no alimentaron a las provocaciones.



Recientemente Pedro Sánchez informó su decisión de exhumar los restos del dictador, pese a que la familia dice que no se hará cargo de los mismos.