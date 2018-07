El FMI advierte al G-20 sobre los crecientes aranceles y sus graves daños para la economía global

La directora del FMI, Christine Lagarde, con los ministros de Finanzas del G-20

22 de julio de 2018.- En el marco de la reunión de ministros de Finanzas del G-20 que se celebra este fin de semana en Buenos Aires, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la reciente ola de aranceles podría dañar significativamente el crecimiento global, informa Reuters.



En concreto, la directora de esa entidad, Christine Lagarde, presentó un reporte que sitúa en 3,9 por ciento el pico de crecimiento global entre el 2018 y el 2019, pero que señala que las restricciones comerciales recientemente impuestas por EE.UU. y contraatacadas por varios países reducirían la producción mundial en un 0,5 por ciento.



A pesar de estas estimaciones, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, negó que representen una amenaza concreta para la economía de EE.UU. a nivel general. "Sigo pensando que, desde el nivel macro, no vemos ningún impacto en lo que es un crecimiento muy positivo", aseveró el político.



Los datos presentados por Lagarde surgen en medio de la creciente tensión comercial entre EE.UU. y China, que han impuesto aranceles a sus mercancías por un valor de unos 34.000 millones de dólares hasta el momento, con amenazas estadounidenses de elevarlas para que cubran la totalidad de los 500.000 millones de dólares en importaciones del gigante asiático.



Las dos economías más grandes del mundo, sin embargo, no tienen previsto conversar durante esta cumbre del G-20.



EE.UU. corteja al G-7



EE.UU. intentó este sábado atraer a Europa y a Japón hacia su lado de la guerra comercial con China, ofreciéndoles tratados de libre comercio durante la cumbre de ministros de Finanzas del G-20. Sus esfuerzos, no obstante, se toparon con una negativa de parte de Francia.



"Nos negamos a negociar con una pistola en la cabeza", indicó el ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, que se pronunció luego de que su homólogo estadounidense ofreciera un retiro de los aranceles a los representantes del G-7 sujeto a ciertas condiciones.



En concreto, Mnuchin hizo hincapié en que los firmantes deberían eliminar no solo los aranceles, sino también los subsidios y las barreras comerciales no arancelarias. "Si Europa cree en el libre comercio, podemos firmar un acuerdo de libre comercio [...] pero tiene que incluir estos tres puntos", acotó.



Le Maire aseveró que la Unión Europea no consideraría entrar en conversaciones comerciales con Washington a menos que el presidente estadounidense, Donald Trump, retire primero los aranceles al acero y al aluminio y retracte su amenaza arancelaria a los automóviles.