EEUU: Karen McDougal la exmodelo de la revista Playboy vuelve a poner en aprietos a Donald Trump

Donald Trump y Donald Trump y Karen McDougal Credito: Instagram de Karen McDougal

21 de Julio.- Karen McDougal volvió a estar en boca de todos, después de que el FBI hallara una grabación en la oficina del ex abogado de Donald Trump en la que se escucha al actual presidente de Estados Unidos discutir sobre pagos a la ex modelo de Playboy.



La cinta, que fue registrada dos meses antes de las elecciones que catapultaron al millonario a la Casa Blanca, fue confiscada y se tornó en una pieza clave para el Departamento de Justicia, que investiga la participación de Michael Cohen en el pago a las mujeres que pudieran comprometer a Trump con noticias embarazosas en la recta final de su carrera por la presidencia.



Karen McDougal, nació en 1971, en Merrillville, Indiana, y a finales de los 90 se convirtió en una celebridad por sus apariciones en la portada de la revista Playboy. Su primera aparición fue en la edición de noviembre de 1997 y en 1998 fue elegida Playmate del año.



Ser una de las conejitas más célebres no estaba en los planes de la joven, que estudió en la Universidad de Ferris para recibirse como maestra de escuela primaria, e incluso trabajó un par de años como profesora en un preescolar.



Sin embargo, su experiencia como docente duró poco. Según cuenta su biografía, un amigo la convenció de que probara con el modelaje. Y no paró hasta convertirse en una de las preferidas del dueño de Playboy, Hugh Hefner. Tanto fue así que en 2001 fue elegida como la segunda conejita más sexy de la década del 90, sólo superada por Pamela Anderson.



Antes de que se conociera su vínculo con Trump --habría comenzado en 2006 y se extendió por un año, justo después de que Melania diera a luz a su hijo Barron--, McDougal también fue señalada como pareja del actor Bruce Willis.



En este 2018 y con 47 años, la ex Playmate está otra vez en el centro de la escena. Primero dio a conocer que había tenido una aventura con Trump. Y más tarde presentó una demanda judicial para escapar de un contrato que le impedía contar la historia, aunque en abril pasado llegó a un acuerdo para poder difundir "su verdad".



McDougal le había vendido su historia al tabloide The National Enquirer por US$ 150.000 durante los meses finales de la campaña presidencial, pero el periódico se quedó con la historia, lo que evitó que se hiciera pública. La práctica, conocida como "atrapar y matar", silenció a McDougal durante el resto de la campaña.



David J. Pecker, presidente de la compañía matriz de The Enquirer, es amigo de Trump, y McDougal acusó a Cohen de participar en secreto en el trato, una acusación que ahora forma parte de la investigación del FBI.



En el momento en que The Wall Street Journal reveló la existencia del pago, días antes de las elecciones, la vocera de la campaña de Trump, Hope Hicks, dijo: "No tenemos conocimiento de nada de esto". Y expresó que "el argumento de McDougal, una aventura, era totalmente falso".