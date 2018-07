Uruguay dice que no discute política exterior en Twitter tras críticas de HRW por Venezuela

El vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino Credito: Web

21-07-18.-El vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino, aseguró que su país no discute su política exterior en Twitter y que tampoco acepta “emplazamientos”, como el que, según la Cancillería, le hizo un directivo de Human Rights Watch (HRW) al pedirle que condene la situación en Venezuela, reseña la agencia Efe.



“No discutimos la política exterior uruguaya por Twitter ni a través de redes sociales. Tampoco aceptamos emplazamientos, aunque puedan ser motivados por las mejores de las intenciones”, apuntó Bergamino.



En una entrevista publicada por la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia, el número dos de la Cancillería, encabezada por Rodolfo Nin Novoa, se refirió a las declaraciones del director de HRW para América, José Miguel Vivanco, quien envío una carta al Gobierno uruguayo el pasado 16 de julio.



En la misiva, el directivo de la organización pidió a Uruguay que cambiara su postura y se adhiriera a la declaración conjunta sobre la crisis venezolana que Perú emitió el pasado 6 de julio en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



Según la carta, “la declaración, una iniciativa regional, ya ha sido suscrita por 53 estados de todo el mundo y se encuentra abierta a adhesiones hasta este viernes, 20 de julio”. “Es decepcionante que Uruguay, un país que ha sido históricamente un aliado en la protección y promoción de los derechos humanos en la ONU, aún no se haya adherido a esta iniciativa”, agrega.



“El silencio de Uruguay sobre la dictadura de Maduro es desolador”, escribió Vivanco en la carta publicada en el portal de HRW y también remitida a la Cancillería uruguaya.



A raíz de este pedido, Bergamino consideró que las manifestaciones de Vivanco han sido “desajustadas en su tono”, aunque aclaró que Uruguay reconoce en HRW a una organización “seria y prestigiosa”.



“Nosotros también estamos preocupados, pero hay formas que hay que respetar. Uruguay, en ese sentido, reitera su preocupación por la situación en Venezuela y la disposición a ayudar en la medida que nos compete y de lo posible”, agregó.



Vivanco reiteró este viernes su crítica en Twitter, donde preguntó: “¿Cómo no va a ser desolador que un país que ha liderado la defensa de DDHH calle ante una tiranía brutal como la de (Nicolás) Maduro?”.



Este viernes, el Gobierno uruguayo aseguró que tiene “una política exterior independiente y soberana” y que “nadie de buena fe” puede poner en duda su “compromiso” con los derechos humanos, tras las críticas de HRW.



“Uruguay, en tanto país profundamente comprometido con la paz y la seguridad regionales, se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre estas situaciones lamentables y dolorosas que se viven en países vecinos y hermanos. Sostener lo contrario no hace honor a la verdad”, sostuvo la Cancillería en un comunicado.