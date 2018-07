Colombia: Petro denunció fraude en el conteo legislativo

Gustavo Petro denunció fraude en el conteo legislativo en Colombia

21 de julio de 2018.- Este viernes asumieron en Colombia los 108 senadores y 172 representantes a la Cámara electos para el nuevo Congreso. El 46% de las bancas las ocupan nuevos legisladores, mientras que el 54% restante logró mantener su lugar para el período 2018-2022.



Un día antes de que tomaran posesión los congresistas, el Consejo Nacional Electoral dio los resultados finales del escrutinio electoral y hubo tres cambios inesperados respecto al preconteo oficial. Llamativamente en los tres casos que hubo cambios resultó favorecido el uribismo, que retornará al poder en agosto de la mano del presidente electo, Iván Duque.



“Entran tres (legisladores) para apoyar directamente al gobierno de Duque, por eso el fraude, que consiste en 14 mil votos (a favor del urbismo) que no existen en las mesas ni en los formularios. Se evidenció el hecho fraudulento y el CNE (Consejo Nacional Electoral) decidió no estudiarlo”, denunció el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro.



Para anunciar el descontento, Petro encabezó una rueda de prensa acompañado por Gloria Flórez, quien hasta el jueves era considerada senadora electa por la alianza Decentes. “Lo que hoy se instala es un fraude. Los magistrados del CNE, teniendo las evidencias, decidieron no estudiarlas. Hay tres congresistas que, siendo elegidos, no van a tener curul”, repudió Petro desde el Capitolio Nacional.



“Me declaro víctima del sistema electoral colombiano y pongo este caso, que hemos fundamentado con el rigor que requiere la lucha democrática, como ejemplo”, sumó Flórez, directamente perjudicada tras el escrutinio final, que llegó justo un día antes de la asunción de los congresistas.



Las otras dos bancas que cambiaron a favor del uribismo fueron perdidas por el Partido Conservador y la Alianza Verde. A modo de protesta, presentarán una acción legal ante el Consejo de Estado.