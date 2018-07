Miembros de las FARC asumen por primera vez como congresistas en Colombia

Miembros del partido político FARC en el Capitolio de Bogotá durante la instalación del nuevo Congreso, el 20 de julio de 2018 Credito: AFP

Bogotá, 20 de Julio - A partir de este viernes ejercerán sus labores los diez miembros del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) que fueron elegidos como congresistas el pasado marzo tras el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.



De las curules predispuestas para los nuevos parlamentarios, cinco serán en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, informa El Espectador.



La llegada de los miembros de la exguerrilla marca un antecedente histórico sin precedentes para Colombia, y más específicamente para el nuevo Congreso de la República, que se instala hoy. En esta jornada se celebró la primera reunión con la inclusión de los representantes de este partido en el Capitolio Nacional.



"Un Congreso más diverso, más plural y más incluyente"



El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se pronunció en las instalaciones del recinto legislativo y celebró la presencia del partido de las FARC en un Congreso "más diverso, más plural, más participativo y más incluyente". Destacó que, pese a no estar de acuerdo con su ideología política, la democracia consiste en "resolver las diferencias mediante el debate de las ideas y no por la violencia".



"Los nuevos congresistas y miembros del partido FARC cumplirán la promesa que tantas veces ha expresado su líder Rodrigo Londoño: 'En adelante, su única arma será la palabra'", manifestó Santos.



Sin embargo, más allá del recibimiento de quienes estuvieron varias décadas alzados en armas, se trata de un reto en un escenario político formado principalmente por miembros de la bancada de derecha, "con intenciones serias de hacer reformas a la columna vertebral del pacto que puso fin a un conflicto de más de 50 años", señala la publicación.



Además de los miembros de las FARC, las fuerzas del legislativo colombiano estarán conformadas por el partido Centro Democrático (19 curules), Cambio Radical (16), los partidos conservador, liberal y de la U, con 14 cada uno; la Alianza Verde (9), el Polo Democrático (5) y la Lista de la Decencia, MIRA y Colombia Justa-Libres, con tres cada uno.



Por otra parte, el Congreso pondrá en vigencia desde el próximo 7 de agosto —día en que el presidente electo, Iván Duque Márquez, tome posesión del cargo— un estatuto que obliga a los partidos a declararse a favor del Gobierno, de oposición o independientes. Así, aquellos que decidan no acompañar al nuevo Gobierno contarán con garantías y recursos del Estado para ejercer como oposición.