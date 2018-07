Uruguay: Salud Pública informa a la población sobre cómo prevenir el sarampión

Bebé enfermo con sarampión Credito: Archivo

Uruguay 20 de Julio - Ante casos autóctonos de sarampión en Argentina, las autoridades sanitarias nacionales publicaron información y advertencias para prevenir la enfermedad en el país. De todas maneras señalaron que desde 1999 no se registran casos en Uruguay.



"Hubo un caso en Argentina en marzo y ahora aparecieron dos nuevos casos de personas que no tuvieron antecedentes de viaje, lo que es un indicio de que el brote puede ser autóctono. Ante esto es importante revisar el esquema de vacunación para que las dosis y los tiempos correspondientes sean efectivos porque se trata de una enfermedad prevenible", dijo en rueda de prensa la Directora General de Salud, Raquel Rosa.



También desde 2016, la región de las Américas certificó la eliminación del mal. "Como resultado de la incorporación de la vacuna, se estima que 3.2 millones de casos fueron prevenidos en la región", se indica.



Sin embargo la "Organización Panamericana de la Salud ha notificado recientemente la ocurrencia de casos en nueve países de la región, Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y Venezuela".



Pero han sido dos casos autóctonos en Argentina los que llevaron a Uruguay a tomar precauciones urgentes. "El 29 de marzo, el Ministerio de Salud de Argentina emitió una alerta epidemiológica frente a la detección del primer caso confirmado de esta enfermedad, sin antecedente de viaje, en un lactante de 8 meses de edad, residente en la ciudad de Buenos Aires. El 19 de Julio de 2018 se informó de la ocurrencia de dos casos en lactantes (menores de 1 año) también residentes en la ciudad de Buenos Aires", informó el Ministerio de Salud Pública (MSP).



El sarampión es "una enfermedad causada por un virus, que produce un cuadro potencialmente grave. Se caracteriza por la ocurrencia de fiebre y erupción cutánea, acompañada de síntomas respiratorios. Frecuentemente se presenta con conjuntivitis (ojos rojos) y corrimiento por la nariz. Y es de fácil contagio".



"Es una enfermedad que se puede prevenir y es fundamental que aquellas personas que viajen tengan las dosis aplicadas para estar inmunizadas", agregó Rosa.



Al ser consultada sobre si el fenómeno migratorio que tiene Uruguay con la llegada de miles de centroamericanos puede ser una amenaza, la jerarca dijo que todos son inmunizados.



"Las enfermedades circulan a través de los países pero Uruguay tomó medidas importantes en la materia. A los inmigrantes se les pide la carta de vacunación antes de otorgarle la ciudadanía y a los que no lo tienen se les brindan todas las dosis de forma gratuita", afirmó.



Salud Pública informa:



-Todos los niños del país reciben dos dosis de vacuna SRP (que protege contra el sarampión, la rubeola y las paperas), a los 12 meses de vida y a los 5 años de edad. Con dos dosis se logran los niveles de protección individual y colectiva que permiten prevenir el sarampión y la rubeola.



-Se debe vacunar aquellas personas que no tengan registrado en su CEV haber recibido dos dosis de vacuna, excepto aquellos nacidos antes de 1967, ya que la enfermedad previos a ese año era extremadamente común por lo que cuentan con inmunidad por haberse expuesto naturalmente al sarampión.



-Si no recibió ninguna dosis de vacuna SRP, o no tiene forma de comprobar haber recibido 2 dosis, debe ser vacunado.



-El intervalo mínimo de vacunación entre ambas dosis es de 2 meses. Si recibió solamente una dosis debe completar el esquema con una dosis adicional.



-Esta vacuna está contraindicada en embarazada, alérgicos al huevo, o a cualquier componente de la vacuna y personas con inmunodepresión severas. Si tiene dudas, consulte a su médico.



-Si se planifica viajar a un país afectado por un brote de sarampión, debe consultar previamente a su médico para determinar si requiere medidas específicas.



-Niños y adultos sin contraindicaciones deben contar con su CEV al día para viajar a países afectados (contar con 1 o 2 dosis de vacuna SRP según la edad).



-En el caso de viajeros de 6 a 12 meses de edad, que visitarán aéreas con transmisión activa de sarampión, se aconseja la administración de una dosis de vacuna SRP al menos 2 semanas antes de la partida. Esta dosis no forma parte de las 2 dosis incluidas en el CEV, que deberán ser aplicadas a los 12 meses y 5 años de edad según esquema vigente.



-Si en las dos semanas posteriores a su viaje presenta fiebre y erupción cutánea, consulte a su médico e informe sobre los destinos visitados.



-Se vacuna en cualquier puesto público o privado del país, sin receta, únicamente cédula de identidad es necesaria, y se aconseja llevar carnet de vacunas.



