Ecuador: expresidente Correa pide medidas cautelares al CIDH

El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa Credito: AP

Quito, 20 de Julio - El expresidente ecuatoriano Rafael Correa pidió medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que sus derechos están en peligro ante los procesos penales abiertos en la justicia ecuatoriana, se informó este viernes.



En un documento de 60 páginas, el exmandatario (2007-2017) argumentó que su situación es de “extrema gravedad, urgencia y peligro de sufrir daños irreparables a sus derechos ... a la libertad personal y de circulación”.



El documento con el pedido de medidas cautelares está fechado el 19 de julio y suscrito por el abogado Oswaldo Ruiz.



Correa está siendo procesado judicialmente en la Corte Nacional en Ecuador por el secuestro en agosto de 2012 del antiguo asambleísta opositor, Fernando Balda, en Bogotá.



En medio del proceso, la justicia pidió a la policía una orden de captura que está en plena vigencia en suelo ecuatoriano y a la Interpol la captura internacional de Correa, quien vive en Bélgica desde el año pasado. Ante la situación y posibles consecuencias, el 18 de junio Correa donó a su hijo menor de edad una casa en Quito con un costo de 422.000 dólares.



En una entrevista reciente, Correa dijo a The Associated Press que un pedido de extradición sería una estratagema del gobierno para acabar con la oposición y añadió que en lugar de ello lo llevará a regresar a la política. También aseguró que no tiene planes de comparecer ante la justicia de su país.