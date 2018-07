Iglesia católica en Nicaragua rechaza las acusaciones de "golpistas" de Daniel Ortega

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Credito: Archivo

Nicaragua celebra el aniversario de la Revolución sandinista en plena ola de represión

Ortega acusa de "golpistas" a la Conferencia Episcopal de Nicaragua



Managua, 20 de Julio - La Iglesia Católica desechó las diatribas que le lanzó Daniel Ortega y puso la otra mejilla. Reiteró su apuesta por una salida dialogada a la crisis y ofreció al Gobierno volver a la mesa. En el discurso del acto conmemorativo del 39 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en la tarde del jueves (madrugada en España) en Managua, el mandatario nicaragüense afirmó que los obispos "están comprometidos con los golpistas" y forman parte de un plan para sacarle del poder. En ellos, aseguró, "siempre se impone la línea de confrontación, no de mediación".



El arzobispo de la capital, cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, no tardó en responderle con la mano tendida. "Nosotros somos pastores, no políticos y creemos, insistimos en que el diálogo franco y sincero es la solución a esta violencia que afecta y duele a todos los nicaragüenses", manifestó Brenes, y "es el mecanismo más apropiado para que Nicaragua encuentre la paz y la constitucionalidad".



Los obispos habían propuesto adelantar dos años las elecciones, previstas para el 2021, pero tanto Ortega como su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, se niegan a considerar esa posibilidad. Y el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio José Báez, adelantó que si bien no hay una fecha para reanudar el diálogo, confía en que la fijarán pronto. "¿Qué hará Ortega o cómo va a reaccionar? Es algo impredecible, pero ahora tiene la presión internacional más fuerte que nunca. Los obispos, a pesar de todo, no vamos a renunciar a ser mediadores y testigos en el diálogo", indicó.



A juzgar por el tono triunfal que empleó Daniel Ortega en la Plaza de la fe Juan pablo II, que sus fieles seguidores abarrotaron, se antoja lejana la posibilidad de que ceda a las peticiones de los prelados que coinciden con las de la OEA (Organización de Estados Americanos).



No solo se limitó a recordar a la veintena de policías muertos a manos de manifestantes, ignorando por completo a los tres centenares de civiles asesinados por los agentes y los grupos paramilitares, sino que advirtió que impondrá "nuevas medidas de autodefensa" para defender a las familias sandinistas.



El representante del Vaticano, nuncio Waldemar Sommertag, siguió inmutable desde la tarima las palabras de Ortega a pesar de la agresión que sufrió por parte de las turbas sandinistas el pasado 9 de julio cuando intentaba ayudar a manifestantes situados por los paramilitares, y la de otros intervinientes en homenaje a la revolución que destronó a Somoza. Uno pidió "un minuto de silencio por los y las hermanas nicaragüense cuyas vidas han sido arrebatas por el terrorismo infame", y dio paso a doce solemnes campanadas. "Vamos a reconstruir lo destruido. Aquí no se rinde nadie, ni un paso atrás".



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su total respaldo al papel de la Iglesia como mediadora imparcial y rechazó la "campaña de estigmatización" del régimen, reporta Efe. Aseguró, además, que están trabajando para que Nicaragua no se convierta en "una nueva Venezuela".



Este viernes los paramilitares seguían instalados en la UNAN (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) y medios locales informan que también los grupos armados alentados por el gobierno siguen patrullando Monimbó, el barrio de Masaya donde la población denuncia que además de intimidarlos, les roban alimentos y bienes de sus hogares.



Para este domingo hay convocada una marcha pacífica en Managua y es incierto si Ortega intentará reprimirla con brutalidad o la permitirá.