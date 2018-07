Jefe de inteligencia de EEUU, "atónito" por invitación de la Casa Blanca a Putin

El máximo responsable de los servicios de espionaje estadounidense, Dan Coats Credito: AP

20-07-18.-El director nacional de Inteligencia (DNI), Dan Coats, se mostró este jueves atónito al enterarse durante una entrevista en directo de que la Casa Blanca había invitado al presidente ruso, Vladimir Putin, a visitar Washington, noticia ante la que reaccionó asegurando con sorna que será "algo especial".



"Repítemelo ¿Te he escuchado...? Bueno, eso va a ser algo especial", dijo un sorprendido Coats cuando la periodista Andrea Mitchell, que ejercía de moderadora en el foro de seguridad Aspen Security, le preguntó si sabía de la invitación ordenada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, apenas unos minutos antes. Además de estas palabras, su sonrisa y un profundo suspiro, pusieron en evidencia que el máximo responsable de los servicios de espionaje estadounidense apenas podía dar crédito a lo que estaba escuchando.



A pesar de que Coats participó este jueves en una reunión del Gabinete en la Casa Blanca, en la que supuestamente Trump debía informar a su equipo de su gira europea, en la que mantuvo el lunes un encuentro privado con Putin en Helsinki, el director del DNI dijo que no conocía aún el contenido de dicha reunión.



El antecedente



El pasado día 16, Coats ya acaparó numerosas portadas al defender la labor de las agencias de inteligencia del país pocos minutos después de que el presidente de EE.UU. pusiera en tela de juicio su fiabilidad durante la rueda de prensa conjunta que ofreció con Putin en Helsinki.



Las palabras del inquilino de la Casa Blanca generaron tal revuelo que el propio Trump tuvo que salir al paso de sus declaraciones previas y asegurar que se había expresado "mal" al decir que no veía razón por la cual el Kremlin hubiera podido querer medrar en las últimas elecciones, tal y como denuncian el FBI, la CIA y el DNI. Coats quiso hoy dar crédito al mandatario por esta aclaración al no querer "ir más allá" a la hora de comentarla, si bien deseó que Trump "hubiera hecho una declaración diferente".



Por último, el funcionario insistió en que Moscú intentó adulterar las elecciones presidenciales de 2018 y sostuvo que, aunque existen "otros" actores que tienen el potencial para intentar hacerlo, es "innegable" que el Kremlin lideró la operación. "Básicamente, ellos son los que están intentando socavar nuestros valores más fundamentales y distanciarnos de nuestros aliados. Ellos son los que están intentado causar estragos en nuestro proceso electoral", concluyó Coats.