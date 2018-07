Naufraga embarcación turística en EEUU: 8 muertos

Stone, EEUU, julio 20 - Al menos ocho personas murieron hoy en el naufragio de una embarcación turística en el lago Table Rock (Misuri, Estados Unidos), según informó el Departamento de Bomberos del condado de Stone.



Once personas rescatadas por los equipos de emergencia fueron trasladadas a hospitales cercanos y los buzos siguen a esta hora buscando a desaparecidos, añadió a medios locales el alguacil del condado de Stone, Doug Rader.



Las autoridades indicaron que en la embarcación turística (un vehículo anfibio) navegaban 31 personas, aunque no detallaron cuántas siguen desaparecidas.



La embarcación se volcó y naufragó sobre las 19.10 hora local (00.10 del viernes GMT) supuestamente a causa de fuertes vientos que azotaron el área de Branson (Misuri), desde donde zarpó la embarcación.



El medio especializado en meteorología The Weather Channel indicó que vientos sostenidos de más de 65 kilómetros por hora y máximos de hasta 100 kilómetros por hora afectaron al área a la hora del accidente.





