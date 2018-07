Panasonic, fabricante baterías para autos Tesla suspende a proveedor de cobalto cubano por temor a sanción de EEUU

el modelo S, uno de los modelos de automóviles eléctricos de Tesla Credito: web

Tokio, 19 de Julio - Panasonic dijo que no puede determinar cuánto del cobalto que se usa en las baterías que fabrica para los autos de Tesla procede de Cuba, un país sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos, y que esta duda le llevó a suspender sus relaciones con un proveedor canadiense.



El gigante japonés de la electrónica, proveedor exclusivo de baterías a Tesla, hizo estos comentarios tras preguntas de Reuters sobre si las baterías contienen cobalto cubano.



Dos fuentes conocedoras del asunto dijeron a Reuters que parte del cobalto usado por Panasonic para fabricar las baterías de Tesla es extraído en minas cubanas por la firma canadiense Sherritt International.



Panasonic dijo que es incapaz de establecer cuánto cobalto cubano acabó -a través de la firma canadiense- en las baterías que comercializó en el mercado estadounidense “debido a la mezcla de fuentes de sus proveedores en varias fases de los procesos de manufactura”.



“Panasonic decidió suspender su relación con su proveedor canadiense”, dijo una portavoz, sin identificar a la empresa. Asimismo, agregó que Panasonic usó cobalto de la compañía canadiense para las baterías usadas en los Model S y Model X de Tesla, pero solo desde febrero de este año.



“Panasonic ha pedido orientación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) sobre su interpretación del alcance de la prohibición estadounidense a las importaciones de origen cubano”, declaró.



Al ser preguntado por Reuters, Tesla no se refirió a si sus baterías contienen cobalto cubano o si la compañía podría estar violando potencialmente las sanciones. Un portavoz dijo: “Tesla busca acercarse a un uso cero de cobalto en un futuro cercano”.



Sherritt no quiso comentar si vendió cobalto a Panasonic. “No respondemos a preguntas sobre actividades específicas de clientes”, dijo su portavoz, Joe Racanelli. “Llevamos 25 años trabajando en Cuba y vendemos nuestro níquel y cobalto Clase 1, que es refinado en nuestras instalaciones de Fort Saskatchewan, Alberta, a clientes de Europa y Asia”.