Trump invita Putin a Washington pese a las duras críticas tanto de republicanos como de demócratas por la cumbre

Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin Credito: Archivo

Washington, 19 de Julio - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta de su par ruso, Vladimir Putin, de que las autoridades rusas puedan interrogar a ciudadanos estadounidenses, dijo la Casa Blanca el jueves, después de que el pedido generó duras críticas.



El mandatario republicano instruyó a su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, para que invite a Putin a Washington en el otoño boreal, dijo la Casa Blanca cuatro días después de la cumbre entre los dos líderes en Helsinki.



“El presidente Trump pidió a @Ambjohnbolton que invite al presidente Putin a Washington en otoño y esas discusiones están ya en marcha”, comentó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en una publicación en Twitter.



Tras la reunión del lunes, Putin describió la propuesta cuando se le preguntó por la posible extradición de 12 funcionarios de inteligencia rusos procesados en Estados Unidos por interferir en la elección presidencial de 2016.



Putin indicó que permitiría que autoridades estadounidenses observen el interrogatorio de Moscú a los rusos procesados a cambio de permitir que los investigadores rusos interroguen a estadounidenses sobre otros asuntos, mencionando al financiero Bill Browder, otrora inversor en Rusia y que reside en Londres. Trump calificó el lunes la idea de Putin como “una oferta increíble”.



“Es una propuesta que fue hecha con sinceridad por el presidente Putin, pero el presidente Trump no está de acuerdo con ella”, dijo Sanders en un comunicado el jueves. “Ojalá el presidente Putin haga venir a Estados Unidos a los 12 rusos identificados para probar su inocencia o culpabilidad”.



El cambio de opinión es el más reciente de la Casa Blanca, que ha estado tratando de apaciguar la molestia provocada por su negativa a confrontar a Putin por la injerencia rusa en la elección estadounidense de 2016. La Casa Blanca había dicho en la víspera que Trump estaba estudiando la propuesta, provocando críticas tanto de republicanos como de demócratas.



Trump dijo el martes que se expresó mal durante una conferencia de prensa en Helsinki cuando mencionó que no veía por qué Rusia interferiría en los comicios.



El miércoles respondió “no” a la pregunta de un reportero sobre si Rusia sigue teniendo a Estados Unidos como objetivo, pero Sanders dijo horas más tarde que su “no” se refería a contestar más preguntas, no a la pregunta en sí misma.