Brasil: Lula Da Silva invitó al pueblo a reencontrarse consigo mismo y ser feliz de nuevo

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva Credito: Reuters

Curitiba, julio 19 - El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva invitó este jueves al pueblo brasileño a reencontrarse consigo mismo y ser feliz de nuevo, así como dejar atrás el odio sembrado hacia el Partido de los Trabajadores (PT).



A través de articulo publicado por el diario Folha de Sao Paulo reseñado por Prensa Latina, da Silva aseguró que aunque el gobierno que dirige Michel Temer intente callar su voz, siempre luchará frente al pueblo brasileño por un futuro mejor.



“Puedo estar físicamente en una celda, pero son los que me condenaron quienes están presos de la mentira que armaron”, exclamó el líder social en un extracto del escrito. Agregó que juristas, ex mandatarios de varios países y hasta adversarios políticos reconocen lo absurdo que ha sido el proceso en su contra, en el que fue sentenciado a 12 años y un mes de cárcel.



Por otra parte, denunció que pretender callar su voz, luego que la pasada semana la jueza Carolina Lebbos decidiera que Lula no puede conceder entrevistas o grabar videos como precandidato presidencial del Partido de los Trabajadores.



“Parece que no bastó prenderme, me quieren callar. Allá afuera el desempleo aumenta, una política absurda de precios de los combustibles causó una huelga de camioneros que desabasteció las ciudades, crecen la pobreza y el número de personas quemadas al cocinar con alcohol debido al alto costo del gas de cocina y las perspectivas económicas del país empeoran cada día”, aseveró el dirigente.



De igual forma, cuestionó que el gobierno de Temer se humille ante el gobierno de los Estados Unidos, que venda por un bajo precio a la empresa tecnológica Embraer y abra la Amazonia a tropas extranjeras.



Lula cerró el escrito ratificando su candidatura a la primera magistratura del país y desafió a sus contrarios a mostrar las “supuestas” pruebas que tienen en su contra. Además los invitó a derrotarlo de forma limpia en las elecciones.



“Todos saben que como presidente ejercí el diálogo. No busqué un tercer mandato cuando tenía de desaprobación solo lo que Temer tiene hoy de aprobación. Trabajé para que la inclusión social fuera motor de la economía y todos los brasileños tuvieran el derecho real, no solo en el papel, de comer, estudiar y tener vivienda”, finalizó.



El 7 de abril pasado, el líder izquierdista fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por presuntos delitos de corrupción. El Supremo Tribunal Federal ha negado todas las peticiones que su defensa presentó para obtener la libertad provisional.