China reafirma lazos con Irán, pese a sanciones de EEUU

El Gobierno chino afirma que la cooperación con Irán se mantendrá tanto en el área económica como respecto del pacto nuclear. Para China, "Irán es un importante socio".



19 de Julio - El portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng, afirmó este jueves que su país desea seguir colaborando con Irán tanto en el área económica como comercial, pues para China, Irán es un importante socio.



Gao afirmó que las sanciones de Estados Unidos (EE.UU.) contra Irán no impedirán que el gigante asiático continúe el intercambio comercial con la nación persa, que desde 2017 ha crecido en 19 por ciento.



Además recordó que en lo que va de 2018 este crecimiento se ha mantenido. El comercio entre los dos países aumentó un diez por ciento.



China ha reiterado su apoyo a Irán no solo en materia económica y comercial, sino también respecto al pacto nuclear.



Recientemente, el canciller chino Wang Yi ratificó la posición de China en cuanto al Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) e indicó que las acciones unilaterales emprendidas por EE.UU. no contarán con el respaldo de China.



Además señaló que las relaciones entre China e Irán se han caracterizado por ser muy buenas y de cooperación mutua.