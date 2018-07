EEUU se opone a la propuesta de debatir en México la despenalización de las drogas propuesta por AMLO

Sin hacer mención a los estados que legalizaron la marihuana en EE.UU., la Casa Blanca anunció su oposición a cualquier eventual legalización de sustancias en el país vecino.



19 de Julio - La portavoz del Gobierno de Estados Unidos, Sarah Sanders, manifestó este jueves que la administración de Donald Trump se opone a la propuesta del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de debatir la despenalización de las drogas como una forma de frenar la violencia en el país.



Aclaró que Estados Unidos no apoyará esta decisión ya que esto implica el riesgo de que más sustancias ilícitas entren a la unión americana.



“Puedo decir que no apoyaríamos la legalización de ninguna droga en ninguna parte y ciertamente no nos gustaría hacer algo que permita la entrada de más drogas a este país”, expresó.



Al ser cuestionada sobre si las autoridades estadounidenses intervendrían para evitar este tipo de medidas, la vocera no respondió. Tampoco hizo mención alguna a los estados de EE.UU., que han legalizado el cultivo y consumo de marihuana, como Colorado, Maine, Oregon, Washington, Nevada, Alaska y Massachusetts.



Estas declaraciones por parte del Gobierno de Estados Unidos se dan después de que AMLO propusiera abrir un debate nacional sobre la despenalización de las drogas y otras posibles vías para combatir la violencia que se deriva del narcotráfico.



Por su parte, la actual administración de de México liderada por Enrique Peña Nieto no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de esta medida que podría ser aprobada luego de ser debatida, como lo ordenó AMLO.