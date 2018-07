Socio boliviano de Pablo Escobar sale en libertad tras 28 años de prisión en La Paz

La Paz, 19 de Julio - El narcotraficante boliviano Jorge Roca Suárez, alias 'Techo de Paja', quien fue socio de Pablo Escobar, ha salido de la cárcel en La Paz tras haber obtenido la libertad condicional esta semana, informa El Deber.



Roca volvió a Bolivia en abril de este año tras haber cumplido casi 28 años de prisión en una cárcel en EE.UU. por delitos de conspiración en la fabricación de cocaína, evasión de impuestos y exportación de dinero. El también sobrino del ex 'rey de la cocaína' Roberto Suárez Gómez cumplía una condena de 35 años en California, hasta que un juez estadounidense autorizó su traslado al país sudamericano para que respondiera ante la Justicia local por ganancias ilícitas. Tras llegar al aeropuerto de El Alto el 17 de abril, fue trasladado a la cárcel de San Pedro, en La Paz.



"Hemos presentado toda la documentación que demuestra el tiempo de la detención tanto en Bolivia como en EE.UU., y el juzgado ha otorgado la libertad condicional", comentó el abogado de Roca, Fernando Meallam, que ha aseguró que no existe ningún proceso en contra de su cliente en Bolivia. El narcotraficante, a su vez, ha confesado sentirse "contento de estar libre al fin después de tantos años". "Considero que no tengo ninguna cuenta pendiente", agregó.



Roca también ha sido dado de alta de la clínica Virgen de Asunción, donde permaneció internado desde la semana pasada por problemas de salud, y pasó su última noche en el penal de San Pedro para despedirse de otros reclusos, informa El Deber. 'Techo de Paja' ha contado que ahora va a pedir permiso judicial para viajar a Santa Ana de Yacuma para ver a su padre, de 94 años de edad.