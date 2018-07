Zuckerberg defiende el derecho de los usuarios de Facebook a estar equivocados, incluso a los negadores del Holocausto

19 de Julio - Mark Zuckerberg se ha visto involucrado en una nueva polémica que tiene que ver con los contenidos que aloja en su plataforma. En esta ocasión, el CEO de Facebook ha levantado ampollas entre La Liga Contra la Difamación, que se encarga de luchar contra el antisemitismo.



¿El motivo? Unas declaraciones polémicas en el portal Recode para la periodista Kara Swisher. Zuckerberg defendió la tesis de que la red social no es un medio de comunicación y, por lo tanto, no tiene la obligación ni ética ni moral de curar o editar contenidos. Zuckerberg se excusó así por permitir ciertos contenidos o grupos de Facebook que puedan resultar más o menos dañinos u ofensivos, por ejemplo: grupos que niegan el Holocausto.



"Yo soy judío, y hay mucha gente que niega que haya sucedido el Holocausto. Eso me resulta profundamente ofensivo. Pero al fin de cuentas, no creo que nuestra plataforma tenga que eliminar eso porque yo crea que hay cosas que personas distintas estén planteando de manera equivocada. No me parece que lo estén planteando mal a propósito”, contestó Zuckerberg.



a periodista incidió en el hecho de que ella sí cree que los negacionistas del Holocausto lo son de una forma deliberada y no por equivocación de sus planteamientos. La Liga Contra la Difamación no tardó en pronunciarse y alegó que Facebook “tiene la obligación moral y ética de no permitir su difusión”. “La negación del Holocausto es una táctica de engaño intencional, deliberada y duradera”, declaró en un comunicado en Twitter.



Los comentarios de Zuckerberg fueron tachados de excesivamente “blandos”. Él mismo se retractó al cabo de unas horas diciendo que “nunca tuvo la intención de defender la negación del Holocausto. Sin embargo, no ha querido especificar más sobre si la red social tiene el deber de limitar o eliminar estos comentarios o publicaciones. Por sus declaraciones precedentes se desprende que prefiere no meterse demasiado.