Ryanair cancela 400 vuelos en España por la huelga de tripulantes de cabina

La línea aérea irlandesa, Ryanair Credito: web

18 de Julio - Ryanair cancelará hasta 400 vuelos (200 por día) que operan hacia o desde España los días 25 y 26 de julio para minimizar el impacto de la huelga convocada por los sindicatos de tripulantes de cabina, según ha anunciado hoy la aerolínea, que cifra en 100.000 los clientes afectados en Europa por las cancelaciones.



La compañía aérea irlandesa va a cancelar el 12 % (hasta 300 vuelos) de los 2.400 vuelos diarios que opera en Europa, lo que afectará, cada uno de los dos días, a unos 50.000 clientes de los 430.000 de Ryanair. Esto se traduce en un total de 600 vuelos cancelados y 100.000 afectados en Europa sumando los dos días.



Además de los vuelos cancelados en España, que representan hasta el 24 % de los 830 vuelos diarios previstos hacia o desde nuestro país, Ryanair cancelará también hasta 50 vuelos diarios de los más de 160 que tiene previsto operar hacia o desde Portugal (27 %) y hasta 50 de los más de 160 vuelos diarios hacia o desde Bélgica (31 %).



En un comunicado, Ryanair ha confirmado que esta mañana ha contactado con todos los clientes afectados para avisarles, con siete días de antelación, de que sus vuelos, programados en plena temporada alta de vacaciones, han sido cancelados debido a la huelga.



"Lamentamos profundamente estas cancelaciones, que afectarán a un 12 % de los clientes que tenían previsto viajar con Ryanair el miércoles y jueves de la semana que viene", ha añadido Ryanair en un comunicado, en el que ha recalcado que el 88 % de los clientes de Ryanair en Europa no se verán afectados.



Ha explicado que ha ofrecido a todos los clientes afectados la posibilidad de reubicarse en un vuelo alternativo que se vaya a operar siete días antes o después del 25 y 26 de julio y, como alternativa, podrán recibir también el reembolso completo de sus billetes.



Ryanair ha incorporado personal extra al departamento de atención al cliente para ayudar en la gestión del reembolso o reubicación de los clientes afectados a lo largo de los próximos 7 días.



Cualquier cliente de Ryanair que viaje hacia/desde España, Bélgica o Portugal los próximos miércoles o jueves que no haya recibido la comunicación hoy, podrá contar con que su vuelo se operará con normalidad, ha añadido la compañía.



En el comunicado, el director general de Marketing de Ryanair, Kenny Jacobs, ha trasmitido "sus más sinceras disculpas a nuestros clientes por las molestias derivadas de las huelgas", que tendrán lugar a pesar de que la compañía ha hecho "todo lo posible para evitarlas", ha asegurado.



"Estas huelgas no tienen justificación alguna y no persiguen otra cosa que entorpecer las vacaciones familiares y beneficiar a otras aerolíneas en Bélgica, Portugal y España", ha añadido.



Ha asegurado que la tripulación de cabina de Ryanair disfruta de un buen sueldo -de hasta 40.000 euros anuales-, 14 días libres al mes, buenas comisiones por ventas, bonificación por uniformes y prestación por enfermedad.



"Todos los clientes cuyos vuelos se han visto afectados ya han sido contactados hoy vía correo electrónico o mensaje de texto y estamos trabajando para reubicarles en vuelos alternativos o proceder al reembolso del importe de sus billetes", ha añadido.

TE PUEDE INTERESAR