Ex-general de EEUU critica a Trump: "Los rusos solo respetan las demostraciones de fuerza"

18-07-18.-Muchos observadores opinan que el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, fue un desastre y amenaza las alianzas multilaterales, como la OTAN. ¿Comparte esta opinión?

Frederick Benjamin Hodges: No quisiera describir como desastre algo que apenas pasó. Llevará tiempo ordenar las cosas. Sin embargo, todos los informes que he leído al respecto apuntan en la misma dirección: con excepción de los rusos, nadie está contento con el encuentro. Como algo positivo se podría destacar el hecho de que por lo menos no hubo anuncios del tipo de que Rusia podía hacer lo que quisiera en Georgia o Ucrania. Nada apunta a que en la cumbre se procediera como en el siglo 18, cuando los Estados negociaban entre ellos sus territorios.

Aún así, Trump tendrá muchos problemas en Estados Unidos. Y es que muchos republicanos están molestos porque no prestó atención al tema de la presunta injerencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales en EE.UU. No la quiso condenar, no confrontó a Putin con el tema. Esto no lo puedo entender.

Trump comenzó su gira europea con fuertes críticas hacia los aliados de la OTAN y la concluyó sin criticar a Putin. ¿Cómo debemos entender este comportamiento?

Minicumbre entre Trump y Rusia

La OTAN, nuestra mayor alianza, no es perfecta, pero sigue siendo la alianza más exitosa en la historia de la humanidad. Hemos superado tiempos difíciles, en parte porque los países integrantes compartimos los mismos valores e intereses. Nunca se cuestionó el hecho de que Estados Unidos asumiera su responsabilidad y liderazgo. Por primera vez en mi vida, un presidente estadounidense lo pone en duda - y eso me preocupa profundamente. La falta de respeto y el rechazo abierto a nuestros aliados más importantes es algo nuevo. Esto preocupa a todos los ejércitos que conozco.

Tampoco creo que el presidente aprecie las alianzas y las organizaciones internacionales. Esto es lamentable, puesto que este tipo de alianzas son un componente esencial de nuestra estrategia de seguridad. Los 30.000 soldados estacionados en Alemania no están allí solo para defender a Alemania, sino que son un importante aporte para la seguridad común. Hablando claro, Alemania es nuestro aliado más importante debido a las posibilidades y los accesos que nos ofrece. También es nuestra base más importante en cuanto a la cooperación de los servicios de inteligencia. Considero un error fatal el hecho de que nuestro presidente presente a la canciller alemana como adversaria.

Muchos políticos conservadores en Alemania apoyan la demanda de Trump de que Alemania aporte más a la OTAN…

Es cierto que Trump impulsó el debate sobre la financiación de la OTAN. Eso hay que reconocerlo. Pero no me gustó la forma en que planteó sus exigencias.

¿Entonces solo causa indignación la actitud ruda de Trump?

No creo que solo sea una cuestión de estilo, eso sería minimizar los daños que ha causado el presidente estadounidense en la alianza. Se trata de un menosprecio de los aliados. Alemania hace mucho por la alianza y apoya a Estados Unidos, aunque esto no se refleje en los aportes financieros. No me gusta que esta sea la única vara con la que se mida. Debería haber un debate más complejo sobre un reparto de cargas en la OTAN.

Muchos alemanes desconfían de la retórica de tiempos de la Guerra Fría que emplea la OTAN. La gente no quiere un conflicto con Rusia. ¿Se exagera la amenaza rusa?

Para nada. Durante más de 400 años, Rusia usó todo su poder para imponer sus metas. Su fuerza económica, medios diplomáticos y por supuesto también el ejército. Debemos ser realistas: Rusia solo respeta las demostraciones de fuerza. Rusia invadió Ucrania, invadió Georgia, amenaza los Estados bálticos y describe a países como Rumania, Dinamarca y Suecia como "objetivos nucleares". Es una amenaza real.

Esto no significa que los tanques rusos estén listos para invadirnos en cualquier momento. Pero serían capaces de hacerlo. A esto se suman sus capacidades en el campo de la cibertecnología y la desinformación, así como la amenaza nuclear. Además, durante mucho tiempo todos, también Estados Unidos, hemos desarmado nuestros arsenales pensando que Rusia se convertiría en un aliado. El último tanque estadounidense abandonó Alemania hace cinco años. Ahora que Rusia se ha comportado de manera tan agresiva debemos apurarnos y recuperar las capacidades perdidas para garantizar la disuasión.

Hasta 2017 Frederick Benjamin Hodges fue comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Europa. Desde entonces vive en Fráncfort y trabaja para el think tank estadounidense Center for European Studies CEPA.