Entrevista a Félix Villarreal sobre la actual situación panameña a raíz del alza de la energía eléctrica

Félix Villarreal es un dirigente, activista social, comunicador social y político internacionalista miembro de la organización política Polo Ciudadano de Panamá con quién hemos concertado esta entrevista, la cual incluye un Breve Balance de la Victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México

Greti Richard, Reportera Popular de www.aporrea.org (G:R): Tenemos noticia que en Panamá se están dando movilizaciones de calle de los trabajadores y pobladores por el alza de los precios de la electricidad, ¿qué sectores se están movilizando y cuáles son sus demandas?

Félix Villarreal (F.V.): Se están movilizando y realizando diversas acciones de calles, sectores organizados de la Universidad de Panamá (docentes, estudiantes, administrativos), además de sindicalistas, magisteriales, de la Salud, entre otros; exigiendo el No Aumento de la tarifa eléctrica, y su principal demanda ante esa situación es exigir la Nacionalización inmediato del sector eléctrico.

(G:R): ¿El servicio de electricidad esta privatizado desde hace cuánto tiempo?

(F.V.): . Este servicio fue privatizado por el gobierno del PRD, cuyo Presidente de ese entonces fue Ernesto Pérez Balladares, periodo (1994-1999). Y desde ese momento la clase trabajadora panameña, ha sufrido los aumentos constantes de la factura eléctrica.

(G:R): ¿Cuáles han sido los efectos de la privatización del servicio de electricidad?

(F.V.): Los efectos han sido muy negativos para las grandes mayorías de los panameños. Además como ya lo hemos manifestado desde el Polo Ciudadano, esto de hecho afectará a los estratos de ingresos medios y altos, así como a la industria nacional, que constituyen cerca del 25% de todos los consumidores de electricidad a nivel nacional.

(G:R): ¿Por qué se considera ilegal el aumento de la energía eléctrica en Panamá?

(F.V.): En primer lugar, porque fue un madrugonazo, ya que el pueblo panameño lo conoció por las declaraciones hechas por el director de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Roberto Meana, quien a través de los medios había decretado un aumento considerable de la tarifa eléctrica, decisión que de hecho fue inconsulta al pueblo como siempre.

Además, dicho aumento también es ilegal porque la ley no estipula otra "justificación" que los aumentos en costos de distribución. Y porque de acuerdo a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), el crecimiento de la demanda máxima en el período del (2015 a 2018), fue inferior (2.6%) al período 2010 a 2014 (5.4%), razón por la cual la tarifa eléctrica en la actualidad debe bajar en vez de subir.

(G:R): ¿Quiénes se benefician con la expropiación del dinero público a través del tarifazo eléctrico en Panamá?

(F.V.): De hecho las empresas privadas y encargadas de administrar y distribuir electricidad en nuestro país (ENSA, EDEMET, EDECHI y ETESA).

Además, desde el Polo Ciudadano, ya hemos manifestado que en ese gran negociado, se benefician los grupos empresariales de Panamá, como el caso de Panamá Power Holding, INC., cuyos propietarios son el oligarca Manuel González Revilla, dueño de la corporación (MEDCOM) y Álvaro Alemán (ex ministro de la presidencia de Varela), entre otros empresarios allegados a Juan C. Varela, que manejan algunas generadoras eléctricas como la NG Power que acaba de ganar una licitación para una nueva planta de distribución en el país y que pertenece al grupo MOTTA, por mencionar brevemente algunos.

(G:R): ¿Ha habido represión ante las movilizaciones del pueblo?

(F.V.): Desde luego, como en todos los casos donde el pueblo panameño, sale a protestar y manifestarse contra este tipo de medidas antipopulares, les cae de inmediato la represión de la policía y de los denominados Antimotines, ordenados por el gobierno de turno. En este caso, por el gobierno de Juan C. Varela.

(G:R): ¿Los sectores movilizados que han denunciado sobre el aumento de electricidad?

(F.V.): Que ha sido algo inconsulto, impositivo y que es una medida que afecta una vez más el bolsillo de la clase pobre y trabajadora, aunque el gobierno a través de su campaña mediática pretendan maquillar esta nefasta medida, diciendo lo contrario.

(G:R): ¿Qué tiempo les han colocado al gobierno nacional panameño bajo la presidencia de Juan Carlos Varela, para retroceder en la decisión de aumento de la tarifas eléctricas?

(F.V.):. De hecho, gracias a la acción continua, a la presión, movilización y a las diversas manifestaciones en Unidad en las calles, el movimiento popular obtuvo un primer triunfo, ya que obligó al gobierno de Juan Carlos Varela, a retroceder en esa intención (por ahora), de no aplicar el aumento. Sin embargo, como pueblo debemos estar en Alerta al respecto.

(G:R): ¿Es probable que el gobierno nacional, ante la presión de las masas movilizadas, obligue a las empresas privadas que manejan la electricidad en Panamá a comprometerse con la legalidad y los intereses superiores del colectivo del pueblo trabajador?

(F.V.): Para nada, ya que desde el Polo Ciudadano y desde el punto de vista de las diversas organizaciones populares que ha hecho resistencia a esta medida, planteamos que la nueva medida decretada por el presidente Varela no constituye la solución a este problema, pues consiste en sacar para empezar, B/. 60 millones de otras responsabilidades del estado, ya sea de programas sociales o inversiones públicas, para trasladarlos al bolsillo de los dueños del negocio energético. Y lo peor aún, es que, dentro de seis meses, pueden volver a la carga con un nuevo aumento sacado mediante nuevas "fórmulas" y criterios que igual nadie conoce.

(G:R): ¿Existe una alternativa posible para una administración del Estado que no sea neoliberal, donde se privaticen los servicios publicos, expatriando los capitales nacionales sacados del bolsillo del ciudadano de a pie?

(F.V.): Por ahora hay una opción denominada Frente Amplio por la Democracia FAD, que aglutina a sectores y organizaciones populares (no todas las que existen en Panamá), caminando en esa dirección y que aspira llegar al poder por la vía electoral en el 2019. Y que frente a este tema, desde ya como partido político plantea "una política energética que sirva al desarrollo de las fuerzas productivas para impulsar el desarrollo sostenible, que responda a los intereses de la mayoría del pueblo panameño..."

Sin embargo, desde el Polo Ciudadano hemos venido planteando que para lograr eso y más a favor del pueblo panameño se hace necesario un acuerdo para la constitución de un Frente Electoral Popular Antioligárquico, del que surja un Programa Político y de Lucha, y un acuerdo de candidaturas que expresen legítimamente ese acuerdo de UNIDAD en esa diversidad de Todos los sectores, fuerzas, organizaciones, personalidades, que existen en el movimiento popular panameño. Un Frente Electoral realmente representativo de ciudadanos pertenecientes a toda esa diversidad de expresiones populares que luchan por un mejor país para todos y por refundar la República.

(G:R): ¿Es posible que el pueblo panameño emule al pueblo mexicano, y al pueblo colombiano que en sus ultimas elecciones dieron muestra de querer un cambio de dirección política a sus países, podría explicar esto según el comunicado emitido por el Polo Ciudadano por el triunfo en México de AMLO?

Resp. La respuesta a esa pregunta está ampliamente desarrollada en nuestro Pronunciamiento del Polo Ciudadano titulado: Breve balance de la victoria de AMLO en México.

Finalmente, quiero agregar que nosotros como Polo Ciudadano, coincidimos plenamente con lo que ha sustentado la SPIA, y que pone en evidencia una gran verdad. Y es el hecho de que la "Tercera línea de transmisión", que aún no ha sido terminada y que por ese atraso, de los 273 millones, ahora le costará al Estado panameño pagar 345 millones..., No es en realidad para atender la demanda interna, sino para sostener el negocio de las generadoras que están exportando electricidad hacia Costa Rica, donde la tarifa es mucho más baja que en Panamá.

Polo Ciudadano

Breve Balance de la Victoria de AMLO en México

1. La aplastante e incuestionable victoria electoral de AMLO en las elecciones presidenciales mexicanas, del 1 de julio de 2018, constituye una gran victoria democrática del pueblo mexicano.

2. Mediante el voto el pueblo de México expresó su rechazo a los partidos tradicionales, PRI y PAN, y a décadas de miseria neoliberal, corrupción, represión y violencia terrorista por parte del Estado y las mafias que lo controlan. El sufragio masivo a favor de la alianza encabezada por Morena implicó el repudio a las grandes reformas de Peña Nieto: el inicio de la privatización de PEMEX y la reforma educativa contra el movimiento magisterial. El voto por AMLO fue un basta a la "guerra contra las drogas" del PRI-PAN-PRD y su larga lista de más de 200 mil muertos y 60 mil desaparecidos. Implicó el repudio a la complicidad del Estado y la PGR con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fue un no rotundo a la abyección de Peña Nieto y sus ministros frente a los atropellos e injurias de Donald Trump contra los mexicanos e hispanos.

3. La alegría justificada que siente el pueblo mexicano, que compartimos millones de latinoamericanos que aspiramos a un continente libre de injusticias sociales, abusos a los derechos humanos, intromisión y saqueo imperialista, debe servir para mantenernos organizados y exigentes de que AMLO cumpla con los cambios que propuso.

4. Hay que estar vigilantes y movilizados, frente a los enemigos políticos y oligárquicos, internos y externos, que procurarán imponer obstáculos al cumplimiento de los cambios prometidos frente a los graves problemas sociales, la corrupción y exigir el castigo de los asesinos del movimiento popular, especialmente de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero también hay que estar vigilantes respecto de los "quinta columna" internos y a la propia actitud conciliatoria de AMLO con ciertos sectores de la élite política y económica que han sido incluidos en gabinete ministerial del gobierno electo.

5. Celebremos la victoria de AMLO, pero mantengamos la organización y la movilización en función de defender y exigir que se cumpla con los cambios comprometidos. La sabiduría popular dice: "Solo el pueblo salva al pueblo".

6. Debemos prevenir que, como ha pasado con otros gobiernos progresistas en América Latina, en los que, los proceso de transformación que los pueblos reclaman, tanto en el orden político como en el social y económico, se vieron frustrados por la negativa de los partidos y dirigentes "progresistas" de enfrentar los intereses de la gran burguesía nacional y el capital extranjero, llevando al desencanto, la desilusión, la derrota y el retroceso de los movimientos que con tanto sacrificio han empujado los trabajadores y sectores populares.

7. La victoria inapelable de AMLO, así como la amplia votación recibida por Gustavo Petro en las elecciones colombianas, una semana antes, prueban que los pueblos de América Latina siguen luchando por un cambio político, económico y social frente a los regímenes oligárquicos, neoliberales y antidemocráticos que nos gobiernan. También se demuestra que, pese toda la ofensiva política y mediática de la derecha y el imperialismo, la lucha popular por una América Latina con justicia social, soberanía y democracia participativa sigue vigente.

8. Expresamos nuestra confianza en que más temprano que tarde, el pueblo panameño emulará los recientes ejemplos de México y Colombia, edificando la alternativa política popular, antioligárquica y democrática que barra del poder a los partidos tradicionales y su corrupción.

Panamá, 5 de julio de 2018.