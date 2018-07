Empleados del gigante Amazon se declararon en huelga en España y Alemania

Amazon Alemania

Berlín, julio 18 - Miles de empleados de Amazon, el gigante estadounidense del comercio por internet, hicieron huelga en España y Alemania el martes, en plena campaña de ofertas “Prime Day”, para protestar contra sus condiciones de trabajo, según los sindicatos.



En España, los empleados del mayor centro logístico de Amazon en el país, en San Fernando de Henares, cerca de Madrid, hicieron huelga por segundo día consecutivo y deberían continuar su movimiento este miércoles.



Ana Berceruelo, del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que se presenta como el primer sindicato de la empresa en España, indicó que 1.200 empleados participaron el martes en la huelga, un 80% del personal del centro, una cifra similar a la del lunes.



Los sindicatos españoles reclaman un incremento de los sueldos superior al 1,1% propuesto por Amazon y denuncian que el grupo haya aplicado una convención colectiva menos ventajosa que la que regía anteriormente.



“Las cifras dadas por las organizaciones sindicales sobre la participación en la huelga (…) no se corresponden con la realidad. Hoy, la mayoría de los empleados del centro trabajaron y trataron los pedidos de nuestros clientes“, aseguró el martes Amazon España en un comunicado, sin dar cifras precisas.



En Alemania, seis plantas de la empresa se vieron afectadas el martes en todo el país (Hersfeld, Leipzig, Graben, Rheinberg, Werne y Coblenza), y está previsto que el movimiento siga en Leipzig este miércoles.



Según el primer sindicato alemán del sector terciario, Verdi, 2.400 empleados participaron en el movimiento. Amazon Alemania no hizo ningún comentario sobre las cifras de participación en la huelga.



“El mensaje es claro: cuando el gigante del comercio en línea se enriquece, lo hace a costa de la salud de sus empleados”, declaró en un comunicado Stefanie Nutzberge, representante de la sección Comercio en Verdi, que exige la instauración de una convención colectiva para 12.000 empleados alemanes de Amazon, lo que les niega el gigante estadounidense desde 2013.



Las primeras horas de la jornada de ofertas y descuentos de Amazon, el llamado “Prime Day”, estuvieron marcadas el lunes por fallos informáticos que duraron varias horas e impidieron a los clientes hacer compras. Unos problemas que el grupo corrigió, si bien no quiso hacer ningún comentario al respecto.



El martes, la acción de Amazon ganó un 1,18% hasta los 1.843,93 dólares en Wall Street, un nivel sin precedentes. El título de la compañía subió en un 58% desde el inicio del año.



Esa subida en bolsa permitió a su jefe y fundador, Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, aumentar aún más su fortuna, según el ranking Bloomberg Billionaires Index.