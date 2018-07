EEUU: Aranceles ordenados por Trump pueden llevar directamente a la ruina a periódicos locales

Periódico local estadounidense Credito: web

Washington, 17 de Julio - Una decena de legisladores advirtieron este martes que los periódicos locales en sus estados corren peligro de reducir personal, perder coberturas o directamente ir a la ruina si Estados Unidos mantiene los aranceles impuestos recientemente al papel de prensa canadiense.



El gobierno de Donald Trump ordenó los aranceles en respuesta al reclamo de un fabricante de papel en el estado de Washington, de que sus competidores canadienses aprovechan los subsidios de su gobierno para vender el producto a precios más bajos.



Los legisladores dijeron en una audiencia de la Comisión de Comercio Internacional estadounidense que los aranceles no deben ser permanentes. La comisión estudia si los fabricantes de ciertos derivados de la madera, como el papel prensa han sido perjudicados por el producto importado de Canadá. Las conclusiones de la comisión son cruciales para la decisión que tomará el Departamento de Comercio sobre la permanencia de los aranceles.



El papel suele ser el segundo costo más grande para los diarios locales. Los aranceles han elevado los precios en 25% a 30%.



Los senadores Angus King y Susan Collins de Maine sostuvieron que los aranceles perjudicarán al sector que deberían ayudar porque reducirán el mercado de papel prensa en Estados Unidos a medida que los periódicos se reducen o desaparecen.



“Un mercado más pequeño no ayuda a nadie, menos aún a la fábrica en Washington que solicita esta ayuda”, dijo King.



Los aranceles sobre el papel reflejan la posición intransigente de Trump sobre las relaciones comerciales estadounidenses, pero no forman parte de otras medidas recientes de gran repercusión. El gobierno intenta limitar las importaciones de China y las de acero y aluminio de varios países.