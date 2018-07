Trump recula: Ahora dice que sí cree que Moscú interfirió en las elecciones de 2016 y justifica que sus palabras fueron "un lapsus"

Credito: Web

17-07-18.-El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 después de recibir fuertes críticas tras su cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Helsinki este lunes, informaron medios estadounidenses.



El mandatario dijo hoy en la Casa Blanca en Washington que acepta las informaciones al respecto de los servicios secretos estadounidenses, indicaron medios como Fox News y otros.



Trump dijo hoy que "se expresó mal" que todo se debió a "un lapsus". "He mirado la transcripción y he visto que donde dije 'no veo ninguna razón por la que debería serlo' quería decir no veo ninguna razón por la que 'no debería' serlo.en la cumbre de Helsinki y aclaró que acepta "las conclusiones" de sus agencias de espionaje de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016, tras la ola de críticas recibida por desautorizarlas ante su homólogo ruso, Vladimir Putin.



"Me expresé mal (...) Quise decir que no veo razón por la que Rusia no estuviese detrás" de la injerencia en las elecciones presidenciales de 2016, indicó Trump en unas declaraciones en la Casa Blanca.



Durante la rueda de prensa en Helsinki del lunes, Putin negó cualquier intervención de Rusia en las elecciones de 2016, que ganó Trump. El mandatario estadounidense evitó contradecir al presidente ruso y dejó entrever que confía más en su palabra que en la de los servicios secretos estadounidenses, que están seguros de que hubo injerencia rusa. "Tengo una gran confianza en mis servicios secretos. Pero les diré que el presidente Putin fue hoy extremadamente firme y enérgico en su desmentido", dijo Trump en la ciudad europea, despertando una gran oleada de críticas en Estados Unidos.



Al hacer estas declaraciones, Trump puso en entredicho públicamente la evaluación de sus propios servicios secretos y autoridades investigativas, que consideran probada la injerencia rusa.



Trump incluso corresponsabilizó a Estados Unidos y las investigaciones de su propio Departamento de Justicia sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 de la mala relación con Moscú, y describió las investigaciones sobre la injerencia rusa como "caza de brujas". Estas declaraciones le valieron a Trump fuertes críticas tanto de los republicanos gobernantes como de los demócratas opositores en su país.