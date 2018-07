Tribunal Europeo de DDHH condena a Rusia por los casos de la periodista Anna Politkóvskaya y las Pussy Riot

17-07-18.-El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes a Rusia por no investigar al instigador del crimen de la periodista rusa Anna Politkóvskaya en 2006 y por el trato dispensado en el juicio a las tres miembros del grupo punk Pussy Riot, reseña la agencia AFP.



La familia de la periodista asesinada en 2006 y tres miembros del grupo punk feminista, condenadas en 2012, obtuvieron el mismo día una victoria judicial altamente simbólica ante el TEDH.



En un primer fallo, el tribunal, al que apeló la familia de Anna Politkóvskaya, condenó a Rusia por no haber "aplicado las medidas de investigación apropiadas para identificar al o a los instigadores del asesinato" de la periodista.



En un comunicado, la corte europea afirma que el "Estado (ruso) no cumplió las obligaciones relativas a la efectividad y a la duración de la investigación que le incumben en virtud de la Convención" europea de derechos humanos.



Por cinco votos a favor y dos en contra (de los jueces ruso y eslovaco), el tribunal condenó a Moscú por violación del "derecho a la vida".



La jurisdicción europea dijo que, aunque la investigación reconoció a cinco hombres como culpables del asesinato, no se puede considerar que fue una investigación apropiada "porque no se ha hecho ningún esfuerzo para identificar al instigador del asesinato".



Reconocida periodista de investigación, Anna Politkóvskaya había investigado los supuestos casos de violación de derechos humanos en Chechenia. En múltiples ocasiones, había criticado la política del presidente Vladimir Putin.



Más de una década después de este crimen, que conmocionó al mundo entero, la justicia rusa sigue sin haber identificado a sus instigadores.



"Las autoridades elaboraron una teoría sobre el instigador del homicidio, orientando su investigación hacia un hombre de negocios ruso que vivía en Londres, ahora fallecido, pero no precisaron los medios puestos en marcha para seguir esa pista", agregó el tribunal.



En junio de 2017, Lom-Ali Gaitukayev, declarado culpable de haber organizado en octubre de 2006 el asesinato de la periodista, murió en la cárcel, donde purgaba una pena de cadena perpetua.



De origen checheno, era el tío de Rustam Majmudov, quien fue declarado culpable de haber disparado contra la mujer en la entrada de su casa. También fue condenado a cadena perpetua.



En un segundo fallo, el tribunal también condenó a Rusia por el trato dispensado en el juicio a las tres miembros del grupo punk Pussy Riot, que intentaron interpretar canciones contra Putin en la catedral de Moscú en 2012.



Maria Aliójina, Nadejda Tolokónnikova y Yekaterina Samutsévich sufrieron tratos degradantes durante el juicio, estimó el TEDH, que también condena a Moscú por violar la libertad de expresión.



Estas tres integrantes del grupo fueron condenadas en agosto de 2012 a dos años en campos de reclusión.



Yekaterina Samutsévich fue liberada en octubre de 2012, mientras que Maria Aliójina y Nadejda Tolokónnikova purgaron 22 meses de su pena.



Sus condenas provocaron una ola de solidaridad por parte de artistas y músicos internacionales.



Según la corte europea, las tres mujeres tuvieron que soportar "condiciones de saturación", especialmente cuando eran trasladadas hasta el juzgado, a menudo en minúsculos compartimientos que medían 0,37 metros cuadrados. Y sufrieron la "humillación de estar permanentemente expuestas a la vista de todos en un banquillo con un cristal", donde estaban "rodeadas por policías armados y vigiladas por un perro".



El tribunal condenó a Rusia a pagar hasta 16.000 euros por perjuicio moral a cada una de las Pussy Riot.