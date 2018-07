México: López Obrador anuncia reducción de su sueldo y desata polémica con la Suprema Corte

México, julio 17 - El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que reducirá su sueldo a menos de la mitad y desató una polémica en su país, dados los altos ingresos que perciben funcionarios como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



López Obrador dijo que recortará su sueldo como mandatario de México al 40 % de lo que actualmente gana Enrique Peña Nieto, quien percibe 270.000 pesos mensuales (14.300 dólares) en total.



De este modo, López Obrador señaló que a partir de diciembre del año en curso, cuando tome posesión de la primera magistura del Estado, ganará 108.248 pesos (5.750 dólares) como remuneración mensual.



Aclaró que tenía la intención de bajar todavía un poco más su salario, pero como ese será el tope más alto para los servidores públicos en México, habrá funcionarios que –aunque tienen "dimensión social"– están ahora trabajando en universidades y empresas ganando esa cantidad, y no les sería entonces conveniente trabajar en el gobierno.



También dijo haber considerado las funciones de los ministros del Poder Judicial, así como de los diputados y senadores del Poder Legislativo, antes de tomar la decisión.



"Entonces, si yo bajaba más mi sueldo, se iban a resentir más, o sea, que soy moderado, no soy radical", comentó López Obrador al anunciar las 50 medidas que pretende implementar su futuro gobierno para combatir la corrupción.



La opinión del presidente de la Corte





Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, consideró que los altos sueldos de los magistrados "no son un beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias, indispensables e ineludibles, para un servicio público de un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y construir con ello una sociedad más justa".



De acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, cada ministro de la SCJN gana alrededor de 651.741 pesos mensuales (34.580 dólares), lo cual los convierte en los funcionarios mexicanos con mejores sueldos.



Así lo dijo el ministro presidente de la SCJN durante el Día del Abogado, celebrado el pasado 12 de julio.



En febrero de 2017, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron disminuir sus salarios como medida de austeridad, al considerar que se encontraban "constitucionalmente imposibilitados para reducir las referidas remuneraciones", según un documento



Esto, según una cláusula de irreductibilidad que forma parte del artículo 94 de la Constitución mexicana, el cual señala que la remuneración de los magistrados de la Corte y otros jueces del Poder Judicial "no podrá ser disminuida durante su encargo".



Se enciende la polémica



A través de redes sociales, diversos analistas y ciudadanos mexicanos externaron distintos puntos de vista sobre las implicaciones que podría traer consigo una reducción de salarios como la propuesta por López Obrador en algunos puntos cruciales de la adminitración pública.



Por un lado, simpatizantes de López Obrador consideran que reducir el sueldo de altos funcionarios y recortar la burocracia es un acierto ante la situación económica que vive el país.



En contraparte, los críticos de la iniciativa de austeridad impulsada por el presidente electo sostienen que con ella se corre el riesgo de que muchos funcionarios talentosos decidan buscar mejores opciones laborales fuera del gobierno, lo cual podría provocar una caída en la calidad de los servidores públicos de alto nivel.

