Putin dice que quería que Trump ganara la elección presidencial de EEUU de 2016, pero que no interfirió

Helsinki, 26 de Julio - El presidente de Rusia Vladimir Putin dijo este lunes que quería que Donald Trump ganara la elección presidencial de Estados Unidos de 2016, pero no tomó ninguna acción durante la campaña para que eso sucediera. Agregó que favorecía al conocido empresario por sus políticas.



Trump y Putin “pasaron mucho rato” discutiendo las acusaciones de la interferencia rusa en la elección al reunirse durante varias horas el lunes, dijo el presidente estadounidense. Sin embargo, Trump no condenó severamente los esfuerzos de interferencia, que las agencias de inteligencia estadounidenses insisten que ocurrieron, incluido el hackeo de correos electrónicos de demócratas, el motivo de la imputación de la semana pasada a 12 rusos.



Dijo como lo ha hecho en innumerables ocasiones que “no hubo colusión” entre su campaña y los rusos. Putin, como siempre, lo negó todo. Ambos líderes hablaron en una conferencia de prensa conjunta.



Trump, en sus primeros comentarios, dijo que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia habían estado en su punto más bajo hasta que ambos se sentaron cara a cara en una muy anticipada cumbre.



“Eso cambió”, dijo Trump, “a partir de hace unas cuatro horas”.



Trump también continuó negando que hubiera algún otro tipo de conspiración entre su campaña y los rusos. “Dirigimos una campaña brillante y por eso soy presidente”, dijo.



Ambos líderes llegaron el lunes al palacio presidencial de Helsinki para su esperada cumbre, horas después de que el mandatario estadounidense culpó a su país, y no a la intromisión del Kremlin en las elecciones a la Casa Blanca ni a la anexión de Crimea, por el mal momento que atraviesan las relaciones entre Washington y Moscú.



“Nuestra relación con Rusia NUNCA ha sido peor”, tuiteó Trump el lunes por la mañana, culpando a los “años de tontería y estupidez de Estados Unidos y ahora, la cacería de brujas manipulada”.



El canciller ruso primero reaccionó dándole me gusta a su tuit y luego respondió: “Coincidimos”.



Al preguntarle sobre el tuit y si hacía responsable a Rusia de algo, Trump dijo que “ambos países son responsables”.



“La investigación fue un desastre para nuestro país. Para nada hubo colusión”, agregó.



Putin, a través de un intérprete, negó una vez más lo que describe como “la llamada interferencia de Rusia”. Dijo que era “absurdo” e insistió que Rusia nunca había interferido ni interferirá en el proceso electoral estadounidense.



