Presidente electo de Colombia dice que le esperan grandes desafíos, pero no hará milagros

El presidente electo de Colombia Iván Duque, es condecorado en Medellín

Bogotá, 16 de Julio - BOGOTÁ (Reuters) - El presidente electo de Colombia, Iván Duque, dijo este lunes que enfrentará grandes desafíos durante su gobierno y que, aunque no hará milagros, trabajará arduamente para impulsar la economía, combatir el narcotráfico, la violencia, la corrupción y reducir la brechas sociales en el país.



Duque, quien asumirá la presidencia el próximo 7 de agosto en reemplazo de Juan Manuel Santos, recibió su credencial por parte del Consejo Nacional Electoral en una ceremonia en la que pronunció un discurso y admitió el arduo camino que le espera como mandatario de la cuarta economía de América Latina.



“No podemos ser complacientes, los retos inmediatos son tan grandes que demandan de nosotros una entrega cotidiana hacia lo estratégico y lo táctico”, dijo el abogado especializado en economía de 41 años quien ganó la elección presidencial en junio como candidato del partido Centro Democrático y con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe.



Duque reiteró sus propuestas de recuperar la legalidad y la seguridad en las ciudades, de gobernar desde la unidad, pero insistió en que su gobierno no permitirá que el narcotráfico sea considerado como un delito político, al tiempo que acudirá a la erradicación y sustitución obligatoria de cultivos ilícitos.



De acuerdo con Estados Unidos, los cultivos de hoja de coca en Colombia subieron un 11 por ciento a 209.000 hectáreas al cierre de 2017, mientras que la producción potencial de cocaína se incrementó un 19 por ciento a 921 toneladas métricas, una situación que el presidente electo busca revertir.



“No espero gobernar a Colombia con espejo retrovisor, ni mucho menos con espíritus revanchistas. Pero tenemos que ser claros, estamos recibiendo un país con muchísimos desafíos, complejidades y dificultades”, sostuvo el mandatario electo quien avanza en la conformación de su gabinete ministerial.



Además de la corrupción, Duque deberá reducir los gastos del gobierno, combatir las disidencias de las FARC que no aceptaron los términos del acuerdo de paz firmado en 2016 para poner fin a un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos, enfrentar las bandas criminales y diseñar planes para atender la creciente migración de venezolanos.



“Ese estado de las cosas, es para decirle al país que no vamos a ser inferiores al reto que nos da la historia, que no vamos a ser inferiores a esa motivación que tenemos de trabajar intensamente”, concluyó Duque.