Trump asegura que no hay motivo para creer que Rusia interfirió en elección en EEUU

Credito: Reuters

16-07-18.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que no veía motivos para creer que Rusia había interferido en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 para ayudarlo a ganar, y Vladimir Putin “fue extremadamente firme y convincente” al negarlo, reseña la agencia Reuters.



En una conferencia de prensa de a ratos confusa después de una reunión con el presidente ruso, Trump no pronunció ni una sola palabra crítica sobre Rusia o alguno de los temas que han llevado las relaciones entre Washington y Moscú a su punto más bajo desde la Guerra Fría.



Cuando se le preguntó si confiaba en las agencias de inteligencia estadounidenses que concluyeron que Rusia interfirió en las elecciones de 2016, dijo que su jefe de la CIA le había dicho que era Rusia, pero que no tenía ninguna razón para creerlo.



“El presidente Putin fue extremadamente firme y convincente en su negativa hoy”, dijo Trump.



Reporte adicional de Steve Holland, Jussi Rosendahl y Andrew Osborn en Helsinki, Christian Lowe y Polina Devitt en Moscú; editado en español por Javier López de Lérida