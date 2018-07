Jueza que negó libertad a Lula liberó a condenado a 30 años por asesinato

El ex-presidentre de Brasil, Lula Da Silva Credito: Efe

16 julio 2018- La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Laurita Vaz, que negó un habeas corpus al ex presidente Lula, concedió la libertad a un ciudadano condenado a 30 años de cárcel por asesinato.



Vaz, de guardia en el STJ, concedió una medida de ese tipo al reo Fábio Pisoni, quien fue condenado por un jurado popular en Gurupi, en el estado brasileño de Tocantins, a 30 años de prisión por el homicidio de un estudiante y la tentativa de asesinato de otro, así como por el porte ilegal de arma de fuego, recoge este domingo Prensa Latina.



Gracias a la decisión de la titular de la alta corte, el criminal podrá responder al proceso en libertad, denunció la revista Fórum.



Laurita Vaz, es la misma que el pasado 10 de julio, negó un nuevo pedido de libertad para el líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien se encuentra detenido desde el 7 de abril en una celda de Curitiba.



En esa oportunidad, Vaz negó el “habeas corpus” presentado por un abogado no vinculado al equipo de defensa del exmandatario, así como cuestionó la decisión tomada por el pasado domingo por el juez Rogério Favreto del Tribunal Regional Federal (TRF-4) de Porto Alegre, quien aceptó un pedido de libertad elevado por tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT) mientras se encontraba de guardia, y ordenó liberar al líder suramericano, al considerar que no había fundamento jurídico para su arresto.



Laurita Vaz, es la misma que en días pasados detuvo los petitorios de libertad de Lula da Silva, negando 143 Habeas Corpus que fueron protocolados en ese despacho.

