Rafael Correa denuncia agresión y amenazas por periodista ecuatoriano en Bélgica

15 de julio de 2018.- El expresidente ecuatoriano Rafael Correa denunció una agresión por parte de un periodista de esa nación que le atacó frente a su residencia en Bélgica, mientras paseaba con su hija.



El caso es procesado por la justicia de esta nación Europea pues el periodista fue detenido tras intentar huir después de amenazar al dirigente ecuatoriano.



En un comunicado divulgado Correa señala que la persona implicada en el acto de agresión se trata de Ramiro Cueva, dueño de Ecotel TV.



La agresión ocurrió en Lovaina, localidad donde vive Correa en Bélgica en donde fue abordado por el periodista, quien además de vulnerar la privacidad del expresidente ecuatoriano grabándole con un celular, le insultó y profirió amenazas.



"Entre otras cosas, manifiesta que "no me pega un tiro porque estoy con mi hija" relata Correa en el comunicado en donde refiere que el periodista logró ser detenido y entregado a la policía de Bélgica, que inició una investigación sobre este incidente.



"La detención de Cueva ha sido un verdadero bochorno para el periodismo ecuatoriano y para todos los latinoamericanos. Por el bien periodismo, tipos sin escrúpulos no pueden ejercer tan noble profesión", recalcó en el comunicado Rafael Correa.



