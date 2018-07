Hamas anuncia un alto el fuego con Israel tras duros bombardeos contra Gaza; dos adolescentes palestinos de 15 y 16 años murieron

Credito: AFP

15-07-18.-El movimiento islamista palestino Hamas anunció el sábado por la noche un alto el fuego con Israel, horas después de los duros bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza que se cobraron la vida de dos adolescentes gazatíes.



Esos bombardeos tuvieron lugar un día después de violentos enfrentamientos en la frontera entre Israel y Gaza en los que murió un joven palestino y cientos de personas resultaron heridas.



Hamas lanzó el sábado cohetes y obuses hacia Israel, dejando tres civiles heridos en el sur del país.



Una mediación de Egipto logró alcanzar un alto el fuego, indicó un portavoz de Hamas, Fauzi Barhum, en un comunicado. Entrevistado por la AFP, un portavoz militar israelí no quiso hacer ningún comentario al respecto.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que el ejército israelí había infligido al movimiento Hamas su "golpe más duro" desde 2014.



"El ejército israelí infligió a Hamas su golpe más duro después de (la operación) Margen Protector", declaró Netanyahu en un video, haciendo alusión a la ofensiva de Israel durante el verano (boreal) de 2014 contra el movimiento islamista que ejerce el poder en el enclave palestino.



Los adolescentes palestinos de 15 y 16 años, murieron cuando se encontraban en la calle, abajo de un edificio que estaba vacío en el momento del bombardeo, precisó una fuente del ministerio de Salud gazatí.



El ejército israelí dijo que se trataba de un edificio que era utilizado con fines militares por Hamas.



"Estamos hablando de la ofensiva más importante desde la (operación) 'Margen Protector'", declaró a la prensa el brigadier general Tzvika Haimovic respecto a la campaña de 2014 en Gaza.



Esa guerra, lanzada por Israel para cesar los lanzamientos de cohetes y destruir los túneles desde el enclave, dejó más de 2.200 muertos del lado palestino, en su mayoría civiles, y 74 del lado israelí, en su mayoría soldados.



La escalada de ataques desde Israel se produjo después de las manifestaciones particularmente violentas del viernes en la frontera con la Franja de Gaza. Según el ministerio de Salud gazatí, un adolescente de 15 años murió y 220 palestinos resultaron heridos.



Gaza, Territorios Palestinos | AFP | domingo 14/07/2018 - 20:27 UTC-4 | 752 palabras





DECLARACIÓN DE HAMAS SOBRE ALTO EL FUEGO



por Sakher ABOU EL OUN



El movimiento islamista palestino Hamas anunció el sábado por la noche un alto el fuego con Israel, horas después de los duros bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza que se cobraron la vida de dos adolescentes gazatíes.



Esos bombardeos tuvieron lugar un día después de violentos enfrentamientos en la frontera entre Israel y Gaza en los que murió un joven palestino y cientos de personas resultaron heridas.



Hamas lanzó el sábado cohetes y obuses hacia Israel, dejando tres civiles heridos en el sur del país.



Una mediación de Egipto logró alcanzar un alto el fuego, indicó un portavoz de Hamas, Fauzi Barhum, en un comunicado. Entrevistado por la AFP, un portavoz militar israelí no quiso hacer ningún comentario al respecto.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que el ejército israelí había infligido al movimiento Hamas su "golpe más duro" desde 2014.



"El ejército israelí infligió a Hamas su golpe más duro después de (la operación) Margen Protector", declaró Netanyahu en un video, haciendo alusión a la ofensiva de Israel durante el verano (boreal) de 2014 contra el movimiento islamista que ejerce el poder en el enclave palestino.



Los adolescentes palestinos de 15 y 16 años, murieron cuando se encontraban en la calle, abajo de un edificio que estaba vacío en el momento del bombardeo, precisó una fuente del ministerio de Salud gazatí.



El ejército israelí dijo que se trataba de un edificio que era utilizado con fines militares por Hamas.



"Estamos hablando de la ofensiva más importante desde la (operación) 'Margen Protector'", declaró a la prensa el brigadier general Tzvika Haimovic respecto a la campaña de 2014 en Gaza.



Esa guerra, lanzada por Israel para cesar los lanzamientos de cohetes y destruir los túneles desde el enclave, dejó más de 2.200 muertos del lado palestino, en su mayoría civiles, y 74 del lado israelí, en su mayoría soldados.



La escalada de ataques desde Israel se produjo después de las manifestaciones particularmente violentas del viernes en la frontera con la Franja de Gaza. Según el ministerio de Salud gazatí, un adolescente de 15 años murió y 220 palestinos resultaron heridos.



Los ataques aéreos de la madrugada del sábado se produjeron de forma casi simultánea con los lanzamientos de cohetes y obuses de mortero desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel.



El ejército israelí dijo que uno de sus soldados resultó herido con una granada.



- Ataques y contraataques -



Desde el 30 de marzo, el enclave palestino es escenario de protestas contra el bloqueo israelí y por el derecho al regreso de los palestinos a sus tierras de las que huyeron o fueron expulsados con la creación de Israel, en 1948.



En total, los soldados israelíes mataron al menos a 140 palestinos desde que comenzó la movilización.



En un comunicado, el ejército israelí indicó que "aviones de combate tomaron como blanco un túnel destinado a llevar a cabo acciones terroristas en el sur de la Franja de Gaza, así como varios sitios terroristas situados en bases militares en el conjunto de la Franja de Gaza".



Según testigos en la Franja de Gaza, los ataques no dejaron heridos pero dañaron infraestructuras del movimiento islamista Hamas, en el poder en Gaza desde 2007.



"Los ataques se realizaron en respuesta a los actos de terror durante las violentas protestas diarias contra el territorio israelí a través del lanzamiento de globos incendiarios desde la Franja de Gaza", dijo la misma fuente.



Según el ejército israelí se lanzaron granadas, artefactos explosivos, cócteles Molotov, neumáticos en llamas y piedras en dirección a los soldados israelíes.



Los ataques aéreos israelíes estuvieron acompañados de "alrededor de 31 disparos desde la Franja de Gaza hacia el territorio israelí, de los que seis fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea", según el texto del ejército.



- Resistencia -



El portavoz de Hamas Fauzi Barhum reivindicó los disparos explicando en un comunicado que se trataba de una "respuesta inmediata de la resistencia". Los disparos no provocaron heridos ni daños, según los medios israelíes.



Israel y Hamas libraron tres guerras desde 2008 y desde 2014 mantienen un tenso alto el fuego.



Desde hace más de diez años, el enclave, habitado por dos millones de personas, está sometido a un estricto bloqueo israelí por tierra, mar y aire.



Israel acusa al movimiento islamista Hamas de estar detrás de los movimientos de protesta iniciados el 30 de marzo y utilizarlos como cobertura para atacarlo.