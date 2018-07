Cuba: Dialogan sobre modelo de prensa necesario para el socialismo

el miembro del Comité Nacional de la UPEC Raúl Garcés. Credito: PL

14 julio 2018 - Los delegados del X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) dialogarán hoy en esta capital sobre el modelo de prensa necesario para el socialismo en la isla.



Tales debates ocuparán el centro de la agenda de la jornada final de la cita, dedicada al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, al aniversario 55 de la UPEC (fundada el 15 de julio de 1963) y a Antonio Moltó, presidente de la asociación fallecido en agosto de 2017.



La víspera los afiliados discutieron, esencialmente, sobre las contribuciones desde el periodismo cubano a la implementación de una nueva Política de Comunicación.



Al presentar el tema, el miembro del Comité Nacional de la UPEC Raúl Garcés mencionó varios de los desafíos en ese proceso, entre ellos los de la gestión, innovación y credibilidad en los medios.



Garcés, también decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, recordó a los presentes que un cuerpo de objetivos y principios 'no resuelve por arte de magia problemas a veces históricamente acumulados y con un sedimento cultural'.



Sin embargo, aseveró que, 'en el caso de Cuba, en medio de todas las amenazas pasadas y presentes, es la oportunidad de dar al socialismo un rostro moderno, participativo, innovador e irrenunciablemente democrático'.



De acuerdo con Marino Murillo, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y quien acompañó a los periodistas en sus debates, no será fácil llevar a la práctica todos los elementos de la política aprobada.



Entre otros puntos, se refirió a la dificultad en la medición de los indicadores para evaluar la aplicación. Si no lo tenemos claro, la implementación se podría dilatar, dijo.



Además, se refirió a la pertinencia de realizar un proceso de capacitación e información sobre la Política de Comunicación en todas las instituciones del Estado.



Este viernes los periodistas también discutieron modificaciones a los estatutos de la UEPC y a su Código de Ética, y aprobaron el análisis de este último en las delegaciones de base para luego orientar al Comité Nacional su implementación.



Igualmente eligieron a la presidencia de la asociación gremial y expresaron sus opiniones acerca de los derechos y deberes, la labor periodística y las garantías para el ejercicio efectivo de la profesión.

