Nicaragua: Fuerzas del gobierno atacan barrio de Masaya y universidad de Managua mientras Ortega pide "paz"

Nicaragua: Fuerzas del gobierno atacan la Universidad de Managua Credito: AFP

13 de Julio - Fuerzas del gobierno nicaragüense atacaron este viernes una universidad de Managua y un barrio de la ciudad de Masaya, mientras el presidente Daniel Ortega abogaba por "la paz" durante una jornada de paro opositor, el segundo en tres meses de protestas que han dejado unos 270 muertos.



"Vinieron todos con armas de fuego, vinieron a matar", dijo a periodistas un joven en una iglesia en cercanías de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde se encuentran atrincherados estudiantes desde el inicio de las protestas contra el gobierno.



Más de un centenar de personas, la gran mayoría estudiantes, se refugiaron en una iglesia cercana a la UNAN, rodeada por policías y paramilitares. Varias personas se encuentran heridas, precisó un médico en el lugar.



Al mismo tiempo, fuerzas de Ortega, fuertemente armadas, dispararon hacia el aguerrido barrio Monimbó, en el sur de la ciudad de Masaya, adonde no pudo llegar Ortega junto a una caravana de seguidores, pues sus pobladores están atrincherados en resistencia al gobierno.



"Nos están hostigando, Monimbó está terriblemente bajo ataque", dijo a la AFP un vecino de esa ciudadela, vía telefónica.



"Es urgente que cesen de inmediato los ataques que en este momento suceden en Monimbó, Masaya, contra estudiantes de la UNAN y la Iglesia de la Divina Misericordia", escribió en Twitter la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió a las autoridades dejar entrar a la Universidad a expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).





- El "camino a la paz" -



A bordo de una camioneta blanca rodeada de escoltas, Ortega, junto a su esposa Rosario Murillo, participó en una caravana de sus seguidores desde Managua a la rebelde Masaya, 35 km al sur, para contrarrestar un paro laboral de la oposición que, con negocios cerrados y calles medio vacías, exige su salida del poder.



"Invitamos a todos (...) a que tomemos el camino de la paz que es el único que nos va a dar tranquilidad", exhortó Ortega frente a la estación de policía de Masaya, fuertemente custodiado entre antimotines encapuchados y policías, con quienes se tomó fotografías.



La caravana conmemoró el histórico "repliegue", una gesta guerrillera previa al triunfo de la insurrección popular que, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.



Los opositores consideraron una derrota para el gobierno haber postergado el festejo, hacer caravana y no caminata, y no poder entrar al combativo barrio indígena Monimbó.



Los opositores reclaman justicia, y elecciones adelantadas o la renuncia de Ortega, a quien acusan de desatar una feroz represión contra las protestas y crear una dictadura con su esposa, marcada por la corrupción y el nepotismo.



En Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA) sesionó sobre la grave situación de Nicaragua. Siete países presentaron un proyecto de resolución que exhorta al gobierno de Ortega a apoyar elecciones anticipadas en acuerdo con la oposición.



Como salida a la crisis, la Iglesia católica, mediadora en un diálogo entre el gobierno y la Alianza, propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019. Pero fue descartado por Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años que gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo.



- Nicaragua paralizada -



La actividad comercial estuvo prácticamente paralizada. Mercados, bancos, tiendas, gasolineras, restaurantes y pequeñas ventas de comida no abrieron en ciudades y pueblos, en apoyo al llamado opositor, pero también por temor a saqueos o asaltos.



El paro de 24 horas, respaldado por la cúpula empresarial, fue convocado por la opositora Alianza Nacional por la Justicia y la Democracia, integrada por grupos de la sociedad civil. Opositores reportan que se cumple en 90%, mientras medios oficialistas describen normalidad en algunas zonas de comercio.



El paro, el segundo tras el del 14 de junio -que dejó cuatro fallecidos-, se realiza un día después de una gran marcha en Managua y manifestaciones en otras ciudades, con saldo de cuatro policías y un civil muertos en el municipio Morrito, en el sureste del país.



La policía detuvo este viernes al dirigente campesino Medardo Mairena, uno de los delegados opositores en un diálogo con el gobierno, al que acusó de "terrorista" y de ser quien "organizó" y "ordenó" el "ataque" contra los uniformados y el civil.



En la tercera jornada de presión de la Alianza, los opositores irán el sábado en caravana de vehículos por los conflictivos barrios orientales de Managua.