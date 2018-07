Diputados de Chile rechazan amenaza militar de EEUU contra Venezuela

Santiago, julio 13 - Los diputados de la cámara de Chile expresaron a través de una resolución aprobada en sesión ordinaria su rechazo a las maniobras injerencistas del gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela y exhortaron a la administración estadounidense a respetar el derecho internacional.



También acordaron que EEUU no intervengan en los asuntos internos de Venezuela, a la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos.



“Comunicar al gobierno de Estados Unidos, a través de nuestro canciller, el rechazo del pueblo chileno a la intervención militar en Venezuela y conminar a dicho gobierno a respetar la paz”, reza parte de la resolución que los legisladores chilenos hicieron pública tras una sesión ordinaria, donde abordaron el tema del país Bolivariano.



El pasado 4 de julio la agencia de noticias The Associated Press (AP), dio a conocer que un alto funcionario de la Administración estadounidense, reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría preguntado a sus asesores por qué su país no podía simplemente invadir Venezuela, el magnate imperial lanzó su amenaza al final de una reunión de agosto del año pasado en la Casa Blanca destinada a discutir las sanciones a Venezuela.





