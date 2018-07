Gobierno colombiano acreditó a más de 13 mil ex combatientes de las FARC para su reincorporación a la sociedad

Guerrilleros del Frente 30 “Rafael Aguilera” de las FARC, durante la entrega de armas Credito: EFE

13 de Julio - El Gobierno colombiano acreditó a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a 13.003 ex combatientes de la extinta guerrilla de las FARC para iniciar el proceso de reincorporación, informaron fuentes oficiales.



"Al día de hoy (jueves) se han acreditado 13.003 hombres y mujeres como integrantes de las FARC y por lo tanto que inician este proceso de reincorporación", manifestó a periodistas el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera.



El funcionario calificó como "satisfactorio" el balance tras finalizar la última reunión del Comité Interinstitucional de Verificación de Listados y señaló que esa cifra representa el 94 % del reporte de integrantes entregado por las FARC, después de las exclusiones acordadas con esa organización.

Afirmó que estos ex combatientes ahora "inician un proceso de reincorporación" con la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN) para acceder a servicios de salud, educación y proyectos productivos.



El alto comisionado, ex ministro de Defensa entre 2010 y 2011, detalló que de ese total al menos 300 personas faltan por notificarles de su acreditación y otras 400 que deben ser ubicadas.



Asimismo, el funcionario resaltó que existen 340 casos que están siendo analizados por "diferencias y observaciones" por parte de entidades de inteligencia del Comité.



La entonces guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político, firmó en noviembre de 2016 en Bogotá un acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos tras más de cuatro años de negociaciones en La Habana.



