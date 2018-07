Lavrov: Occidente basa su política para Rusia en elucubraciones

Canciller ruso Serguei Lavrov Credito: Web

13 de julio de 2018.- Occidente basa su política para Moscú en acusaciones infundadas, con consideraciones como ‘es muy probable’, denuncia el ministro de Exteriores de Rusia.



“Resulta que la política de nuestros amigos occidentales respecto a Rusia ahora se basa en formulaciones del tipo ‘muy probable’ y afirmaciones como ‘no hay otra explicación creíble’”, ha denunciado este viernes Serguéi Lavrov, en una entrevista concedida a la cadena rusa RT.



El ministro ha recordado a modo de ejemplo el informe realizado por los servicios secretos estadounidenses y el del comité del Senado en el expediente abierto sobre la supuesta injerencia de Moscú en las últimas elecciones presidenciales de EE.UU.



El primero de ellos, ha señalado Lavrov, fue firmado por representantes de solo tres servicios de inteligencia, cuando normalmente en la preparación de un informe en nombre de toda la comunidad de inteligencia de un país participa más de una decena de este tipo de entidades.



En cuanto al reporte del comité de inteligencia del Senado estadounidense que confirma que Rusia se inmiscuyó en las elecciones, no presenta ni una sola prueba, ha indicado.



El Gobierno ruso ha rechazado repetidamente esas acusaciones, que tacha de absurdas y considera intentos por desviar la atención de la población estadounidense de otros asuntos internos.



Otro ejemplo señalado por Lavrov han sido las acusaciones infundadas del Reino Unido respecto al envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija en la ciudad británica de Salisbury, que provocó una crisis diplomática.



En las investigaciones del caso no hay, a juicio del canciller, transparencia alguna. Aunque las pesquisas aún no han terminado, el Gobierno británico acusó desde el primer momento a Rusia de estar detrás del ataque. Moscú rechaza categóricamente las acusaciones como infundadas.



Lavrov ha concedido esta entrevista poco después de acusar a Rusia el presidente de EE.UU., Donald Trump, de tener “totalmente controlada” a Alemania con la dependencia de esta del gas ruso y del proyecto Nord Stream 2. Trump lanzó la acusación en la última cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en la que se denunció también la supuesta “agresión rusa”.



El Kremlin ha calificado estas declaraciones de Trump de “competencia desleal”, interpretándolas como un intento de obligar a los europeos a comprar gas licuado estadounidense. Además ha denunciado que la Alianza Atlántica utilice la supuesta amenaza rusa para expandirse y acentuar las tensiones en Europa.