Colombia: sindicalista del magisterio del eje cafetero resultó ilesa en atentado en Bogotá

María Eugenia Londoño

13 de julio de 2018.- En la noche del día miércoles 11 de julio en la capital colombiana resultó ilesa de un atentado criminal la profesora María Eugenia Londoño, ex directiva del Sindicato de Educadores de Risaralda SER, directiva de la Cooperativa de educadores de ese departamento Cooeducar y actual candidata a la dirección nacional de la Federación Colombiana de Educadores FECODE.



La lideresa del magisterio en la región cafetera profesora María Eugenia Londoño fue víctima de un atentado con arma de fuego en Bogotá del que afortunadamente salió ilesa gracias a la reacción del escolta asignado por las autoridades. Ella legaba al hotel y al frente estaban dos sujetos parados con una moto, quienes dispararon contra el escolta iniciándose un cruce de disparos, se conoce que uno de los terroristas fue herido y ahora es buscado por la Policía Metropolitana de Bogotá. Se estará emitiendo un comunicado oficial al respecto, informó una fuente cercana a la lideresa sindical.



Por su parte, Jaime Caycedo, secretario general del Partido Comunista Colombiano PCC y dirigente de la Unión Patriótica UP condenó el atentado criminal y reclamó de las autoridades medidas efectivas para garantizar la vida de la lideresa amenazada.



“ Frente a estos hechos las autoridades recomendaron el cambio de hotel y por parte de la lideresa sindical y popular de Risaralda y la dirección nacional de la Unión Patriótica UP y el Partido Comunista Colombiano PCC se adelantan trámites y exigencias al Gobierno Nacional para que la Unidad Nacional de Protección UNP defina de una vez por todas un esquema fuerte de seguridad con vehículo incluido para que María Eugenia puede ejercer sus ejercicios como sindicalista de Fecode”, expreso Caycedo.



La profesora María Eugenia Londoño venía recibiendo amenazas de muerte Mediante llamadas telefónicas desde los momentos en que se desempeñó ejemplarmente como presidenta del Sindicato de Educadores de Risaralda SER y por las reiteradas denuncias que hacía por los malos manejos en los recursos de la educación en el Risaralda y en la férrea defensa de los derechos de los maestros y maestras del eje cafetero y del país.



El Sindicato de Educadores de Risaralda – SER - es una organización gremial que agrupa a todos los docentes del departamento de Risaralda, que a él se han afiliado en aras de tener una protección especial de sus derechos fundamentales y propender por la adquisición de otros, que mejoren las condiciones de vida y dignifiquen la profesión docente. Es una organización sindical que hace parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación “FECODE“, quien a la vez es parte integral de la Central Unitaria de Trabajadores CUT perteneciente al Movimiento Mundial Clasista que lucha por un estado justo, equitativo en condiciones de igualdad, en donde prevalezcan los derechos de los trabajadores por un mejor bienestar; así mismo dentro de los objetivos está la lucha por una educación de calidad, oficial y gratuita, laica y democrática con base al ordenamiento constitucional, respetando las diferencias en cuanto a creencias políticas, religiosas y culturales.