Gobierno de Perú evalúa convocar referéndum por reforma judicial

Martín Vizcarra

Lima, julio 13 - El gobierno peruano evalúa convocar un referéndum para impulsar una reforma judicial y política si el Congreso, que controla la oposición, dilata la propuesta, tras la difusión de audios de jueces negociando sentencias, dijo este jueves el ministro de Justicia.



"Si en un corto plazo no hay voluntad política (del Congreso), tendremos que ir hacia otros mecanismos democráticos, como el referéndum", dijo a periodistas el ministro de Justicia, Salvador Heresi, en declaraciones públicas.



El presidente Martín Vizcarra anunció el miércoles la creación de una comisión de notables para elaborar una propuesta de reforma integral del sistema judicial de Perú.



"La idea del presidente es que esta comisión haga una propuesta, plantearla al Congreso", agregó el titular de Justicia.



La propuesta de la comisión -que estaría integrada por juristas de reconocida trayectoria y autoridad moral- debe ser entregada por Vizcarra el 28 de julio próximo durante su mensaje anual al país por el día de la fiesta nacional de Perú.



Heresi detalló que la propuesta debe incluir "una reforma estructural del sistema de administración de justicia del país si no una reforma política y electoral".



"Esto es una crisis que el gobierno quiere aprovechar como una oportunidad para liderar cambios", indicó.



En caso de que el Congreso demore la discusión de la reforma, la ciudadanía deberá pronunciarse en un referéndum, aseguró. Para ello se necesitan "bastantes dosis de valentía para enfrentar poderes fácticos", acotó.



Perú está agitado por un escándalo de presunta corrupción a nivel judicial luego que la prensa divulgara el fin de semana comprometedores audios de jueces negociando sentencias o pidiendo favores.



En uno de los audios difundido por un canal de televisión se escucha al presidente de la Corte Superior (de apelaciones) del Callao, Walter Ríos, pedir una suma de dinero.



"Estoy pensando en 10 verdecitos. Proponle, pero como garantía, yo le doy mi palabra (...). Si no sale se lo devuelvo", dice el magistrado a un interlocutor aludiendo aparentemente a un monto de dinero en dólares.



En otro de los audios se escucha al magistrado César Hinostroza, de la Corte Suprema, hablar sobre un proceso por la violación de una niña de 11 años. Luego dice: "¿qué es lo que quieren, que le bajen la pena o que lo declaren inocente?"



El escándalo llevó a la fiscalía y al poder judicial a abrir investigaciones por supuesto tráfico de influencias.



En las grabaciones divulgadas hablan tanto jueces como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano encargado de designar a los jueces peruanos.