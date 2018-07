Banco Mundial: India se convirtió en el último año en la sexta economía mundial, reemplazando a Francia

India supera a Francia como la sexta economía mundial Credito: web

El año pasado el Producto Interno Bruto (PIB) indio alcanzó a 2,59 billones de dólares, frente a los 2,58 de Francia, según cifras actualizadas en junio.



El dato confirma el despegue de la economía india desde julio de 2017 tras varios trimestres de freno, fue provocado entre otros, por la decisión del gobierno de retirar de la circulación los billetes de 500 y mil rupias (7,3 y 14,6 dólares).



India se ha beneficiado en particular del buen momento de la industria manufacturera y de la demanda de los consumidores. En la última década, el país ha duplicado su PIB y espera continuar la senda del crecimiento, aprovechando la desaceleración de las tasas de China.



Según las previsiones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), las economías emergentes y en desarrollo de Asia crecerán un 6,5% en 2018. En el caso de India, el crecimiento sería del 7,4% en 2018 y de 7,8% en 2019, según el FMI.



No obstante, el PIB per cápita de India, el segundo país más poblado del mundo después de China, es 20 veces menor que el de Francia.



La OCDE prevé que en términos relativos, el nivel de vida de aquí al año 2060 aumentará 163,82 por ciento. Por tener un punto de partida mucho más bajo, disponen de un gran potencial de crecimiento.