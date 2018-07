Canciller Holguín rechazó declaraciones del diputado Carreño de atacar a Colombia

12-07-18.-La canciller colombiana, María Ángela Holguín, rechazó las declaraciones del diputado venezolano Pedro Carreño, quien sugirió derribar con aviones Sukhoi a 7 puentes colombianos si EEUU invade Venezuela desde Colombia, reseña la agencia Efe.



“Nosotros siempre hemos rechazado esas insinuaciones del Gobierno venezolano en este caso de un diputado del partido de Gobierno”, dijo a periodistas Holguín, durante la presentación de un nuevo pasaporte para los colombianos.



El constituyente Carreño dijo esta semana en una entrevista en televisión que Venezuela está militarmente preparada para enfrentar una eventual invasión de Estados Unidos a su país y que lo haría derribando puentes colombianos.



La jefa de la cartera de Asuntos Exteriores reiteró que Colombia siempre ha sido partidaria de una solución negociada para que Venezuela supere sus problemas internos.



“Siempre hemos reiterado que la salida de Venezuela tiene que ser una salida de negociación entre los mismos venezolanos”, enfatizó Holguín.



Igualmente, aseguró que Colombia no cree “en salidas militares” y que el país no se ha prestado nunca “ni nos prestaremos jamás para ningún tipo de intervención”.



En varias oportunidades el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha expresado que no está de acuerdo con una intervención militar en Venezuela.